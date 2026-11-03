De Amancio Ortega a Juan Roig: estos son los diez españoles más ricos según la revista Forbes

Amancio Ortega, fundador de la cadena textil Inditex, vuelve a liderar, una vez más, el ránking de los más ricos de España. Por si fuera poco, su hija mayor, la empresaria Sandra Ortega, le sigue en este ránking como la segunda persona española más rica. Y es que Forbes ha publicado la lista de las mayores fortunas de 2026 de nuestro país, donde se puede ver, además, qué nuevos patrimonios se incorporan a este 'selecto club'. Un análisis del estado de la riqueza en España, desglosado por regiones y sectores, que se ha convertido en la esperada 'Lista de los 100 Españoles Más Ricos'.

A la familia Ortega le sigue el dueño de Mercadona, Juan Roig, que entre ellos ocupan el Top 3 de las grandes fortunas españolas. El patrimonio conjunto de estos 100 millonarios ha batido un nuevo récord y ha alcanzado los 300.530 millones de euros, el doble que el año pasado. Un crecimiento que, desde Forbes, afirman que es por la buena evolución de la Bolsa, al crecimiento económico, a la revalorización de activos y a la mejora de sus ingresos y beneficios.

Amancio Ortega: más de una década como el más rico

El empresario gallego Amancio Ortega, de 90 años, lleva más de una década encabezando este ránking. Cabe destacar que este año su fortuna ha aumentado un 13,9 % en comparación con 2025. Solamente Amancio Ortega concentra solo el 41,7 % de la riqueza de esta lista. Además, cabe añadir que es el europeo más rico, a día de hoy, por delante de Bernard Arnault, propietario del Grupo LVMH. El segundo puesto sigue siendo, también un año más, para la hija mayor de Amancio Ortega, la gallega Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 11.500 millones de euros.

En tercera posición se sitúa el presidente ejecutivo de Mercadona, el valenciano Juan Roig, con una riqueza en el mercado español de 9.800 millones de euros. A Roig le sigue el banquero hispano-venezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 8.100 millones de euros. Cerrando el Top 5 se encuentra el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, con 7.800 millones de euros.

Las mujeres afianzan su peso con nuevas entradas en el ránking

Las mujeres han afianzado su peso este año en la élite empresarial española y este año ocupan el 26 % de las posiciones del ránking. Las mujeres más ricas suman, entre todas, más de 64.700 millones de euros, un 14 % más que el año pasado, con Sandra Ortega a la cabeza, que concentra ella sola casi una quinta parte de todo el patrimonio femenino del país. En el sexto puesto global y en el segundo entre las mujeres, se encuentra la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, con una riqueza valorada en 5.550 millones de euros.

Entre las novedades de este año en la lista está la de Fernando Masaveu y su familia. El presidente de la Corporación Masaveu entra directamente en el puesto 30 con un patrimonio de 1.700 millones de euros. Otra entrada destacada es la de José Manuel Cortizo, fundador de Aluminios Cortizo, en el puesto 76, con 750 millones de euros. Otras entradas llamativas en esta lista son las de Enrique Riquelme, que se coloca en la posición 90 con 620 millones de euros, y la de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, en el puesto 97 con 550 millones de euros.

Cambian las generaciones, pero no las familias

Entre los territorios con más fortuna se encuentra Madrid, con un total de 33 puestos y una riqueza conjunta de 54.600 millones de euros, seguida de Cataluña, con 26 fortunas y una riqueza de 33.040 millones de euros. No obstante, Galicia sigue siendo la comunidad española que más dinero acumula, con 147.050 millones de euros entre cinco fortunas, debido al "efecto Inditex".

Cabe añadir que España se enfrenta al mayor relevo de herencias empresariales de su historia, tal como informa Forbes, que añade que este cambio será estructural, ya que todo apunta a que el poder económico no cambiará de sectores ni de manos, sino que se mantendrá dentro de las mismas familias.

Además, la edad media ha subido hasta los 70 años, lo que ratifica que la consolidación de la riqueza en España sigue requiriendo décadas de acumulación. De ellos, el más veterano es Amancio Ortega (90 años), seguido de Miguel Fluxà Roselló (87 años) con el grupo turístico Iberostar y con Juan Abelló (83 años), que posee la empresa Torreal.