Las medidas urgentes anunciadas por Sánchez en vivienda: bonificaciones a caseros y límites a alquileres de habitaciones y temporada

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que el Gobierno aprobará un real decreto ley con tres medidas "urgentes" y "contundentes" en vivienda. Lo ha hecho durante su intervención en el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid.

El decreto que prevé aprobar el líder del Ejecutivo pivota sobre tres medidas clave en un momento en el que la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas que atraviesa el país. "Desde el Gobierno queremos garantizar que quien necesita una vivienda la tenga y la mantenga", ha dicho Sánchez, al mismo tiempo que ha subrayado que seguirán "construyendo más vivienda" e interviniendo "el mercado del alquiler".

"Algunos utilizan la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos. Eso no es libertad, es abuso. Una parte importante de la población, especialmente la gente joven, vive de alquiler", ha señalado Sánchez, que también ha insistido en que esas personas y familias se enfrentan a dos problemas, "cuando finalizan sus contratos de alquiler" y cuando "buscan pisos para alquilar": "El resultado es que muchos jóvenes se ven obligados a abandonar sus barrios y a empezar de cero".

Las tres medidas clave del nuevo decreto del Gobierno en vivienda

Bonificación del 100% en el IRPF para propietarios

El jefe del Ejecutivo se refirió, en primer lugar, al despliegue de "un sistema de incentivos para que todos los propietarios que renueven los contratos de alquiler y no suban el precio a sus inquilinos".

Se trata de aplicar incentivos fiscales para contener los alquileres, con una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. "Así, ganamos todos", señaló Sánchez.

Límites a los alquileres de temporada

Asimismo, en segundo lugar, anunció una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada. Se fijarán condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Restricciones al alquiler de habitaciones

Por último, Sánchez quiere poner freno al abuso del alquiler por habitaciones. "La renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda", declaró Sánchez.

Más vivienda pública

Sánchez señaló que el Ejecutivo seguirá construyendo más vivienda pública para restituir el parque público, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, "Casa 47", y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

Después de que se haya desbloqueado la Operación Campamento, en Madrid, paralizada desde 1989, hoy se inician las obras del Nuevo Barrio de Campamento, que acogerá 10.700 viviendas asequibles.

En el acto, también tomó la palabra la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien recalcó que "este proyecto es mejor que lo proyectado a lo largo de los últimos 40 años" porque "el cien por cien de las viviendas que se construyan son de la empresa pública y asequibles". También asistieron al acto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Público, Óscar López.