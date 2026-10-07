La huelga general por la vivienda será el próximo miércoles 11 de noviembre

La huelga general se celebrará al miércoles 11 de noviembre. El paro convocado por CCOO y UGT será en esa fecha cercana a mediados de mes, según ha confirmado el propio Pepe Álvarez en TVE. No obstante, fuentes de CCOO insisten en que no hay un acuerdo definitivo sobre la fecha y que existe una reunión programada para la tarde de este miércoles, cuando se espera un comunicado conjunto de los sindicatos para confirmar el día.

La decisión del paro llegó después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos leyes de vivienda impulsados por el Gobierno. CCOO y UGT ya adelantaron entonces que reunirían a sus órganos de dirección para estudiar cómo incorporar al movimiento sindical a las protestas, junto con organizaciones sociales, vecinales y de inquilinos. Tras las manifestaciones, ambos sindicatos decidieron dar un paso más y plantear un paro general de 24 horas.

Mejores salarios para hacer frente a la crisis de la vivienda

Los sindicatos vinculan las reivindicaciones sobre vivienda con la negociación salarial. Su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) contempla incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, además de cláusulas de revisión salarial y medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda.

CCOO y UGT reclaman también un pacto social y político en materia residencial, un parque público permanente de vivienda protegida, límites al precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en todo el territorio.

La convocatoria se dirige tanto a las administraciones con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales. Los sindicatos defienden que estas últimas deben asumir que los salarios tienen que permitir el acceso a un bien básico como la vivienda.

"Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad", concluyen CCOO y UGT.