Cómo sería la tabla de cuotas de los autónomos de 2026 tras la rectificación del Gobierno

El Gobierno ha rectificado su propuesta de cotización de autónomos para 2026 tras el aluvión de críticas recibido por parte de las asociaciones de trabajadores por cuenta propia y varios grupos parlamentarios. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado una nueva tabla de cuotas que congela los pagos para quienes menos ingresan y suaviza las subidas previstas para los tramos superiores.

Según la propuesta revisada, los autónomos que ganen menos de 1.166 euros mensuales (los tres primeros tramos de cotización) mantendrán las mismas cuotas que en 2025. A partir de ese nivel de ingresos, se aplicarán incrementos progresivos del 1%, 1,5%, 2% y hasta el 2,5% en los tramos más altos.

La rectificación llega apenas una semana después de que el Ministerio lanzara una propuesta inicial que contemplaba subidas de hasta un 35% en algunos niveles, lo que provocó un rechazo unánime de las principales asociaciones de autónomos, como ATA o UPTA, y el malestar de los socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos ERC, Junts y el BNG, que ya habían anunciado su voto en contra.

Así quedarían las cuotas mensuales de los autónomos en 2026

Hasta 670 € de ingresos: 200 € (sin cambios)

De 671 a 900 €: 220 € (sin cambios)

De 901 a 1.166 €: 260 € (sin cambios)

De 1.167 a 1.300 €: 293,91 € (+1%)

De 1.301 a 1.500 €: 296,94 € (+1%)

De 1.501 a 1.700 €: 296,94 € (+1%)

De 1.701 a 1.850 €: 355,25 € (+1,5%)

De 1.851 a 2.030 €: 375,55 € (+1,5%)

De 2.031 a 2.330 €: 395,85 € (+1,5%)

De 2.331 a 2.760 €: 423,3 € (+2%)

De 2.761 a 3.190 €: 448,8 € (+2%)

De 3.191 a 3.620 €: 474,3 € (+2%)

De 3.621 a 4.050 €: 502,25 € (+2,5%)

De 4.051 a 6.000 €: 543,45 € (+2,5%)

Más de 6.001 €: 604,75 € (+2,5%)

La rectificación del Gobierno no ha bastado para calmar el descontento. Desde las asociaciones de autónomos se considera que la medida sigue siendo insuficiente y que “no aborda el problema de la protección social ni de las pensiones futuras”.

La ministra ha insistido en que el Ejecutivo mantendrá el modelo de cotización por ingresos reales aprobado en la reforma de 2022, que equipara progresivamente las aportaciones de los autónomos con las de los asalariados. “La única manera de cerrar la brecha en las jubilaciones es cotizar según lo que realmente se ingresa”, recordó Saiz.

Además, advirtió que, si el nuevo sistema no logra respaldo parlamentario, el Gobierno prorrogará las tarifas actuales de 2025.

Objetivo 2032: cotizar como los asalariados

El plan del Ministerio de Seguridad Social apunta a que en 2032 todos los autónomos coticen por sus ingresos reales, de manera similar a los trabajadores por cuenta ajena. Esa transición, pactada con las asociaciones en la ley de 2022, sigue su curso, aunque la falta de consenso predice un camino complejo.