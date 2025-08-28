Detenido en Calahorra por tentativa de homicidio y quebrantamiento de orden de protección

Detenido en Calahorra, un varón de 22 años por tentativa de homicidio, lesiones y quebrantamiento de orden de protección. Según la Guardia Civil, este individuo agredió a su pareja, intentó apuñalarla, estrangularla y prendió fuego en la vivienda antes de huir.

Una llamada alertaba al 062 de un posible caso de violencia de género en el interior de una vivienda de Calahorra; al acudir los agentes, hallaron a la propietaria del inmueble muy nerviosa, con marcas visibles de agresión y reconociendo que vivía con él a pesar de contar con una orden de alejamiento por denuncias previas.

Ante la gravedad de los hechos los agentes incautaron el cuchillo utilizado por el agresor, realizaron la inspección ocular en la vivienda y se desplegó amplio operativo policial para la búsqueda de este joven. Una vez localizado, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del Equipo VioGen de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias. En la mañana de ayer, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza, y se ha abierto el correspondiente procedimiento para su expulsión del territorio nacional.