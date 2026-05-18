Huelga de Médicos

Comienza la cuarta semana de huelga de Médicos tras no haber avances en el estatuto marco

En La Rioja ya son 30.000 las citas suspendidas en las tres semanas anteriores de parón

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Empieza la cuarta semana de huelga de médicos convocada en toda España para tratar de alcanzar con el Ministerio un estatuto marco en el que se recojan las particularidades que los profesionales de la medicina consideran que deben estar recogidos en el texto, y que no aparecen en el acuerdo del Ministerio con algunos sindicatos.

Miren Romero, presidenta del Sindicato Médico de La Rioja, apuntaba que se quejan, además, de que sigue sin haber diálogo con el departamento de Mónica García, a quien critican que se dedica más a promocionar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que a hacer frente a las necesidades de los profesionales.

Por tanto, esta semana volverán a suspenderse miles de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, que seguirán aumentando las listas de espera.

Recordamos que desde el Ejecutivo regional se hablaba de unas 30.000 citas suspendidas en las 3 semanas de movilizaciones que se acumulan, a pesar de los contundentes servicios mínimos marcados.

Esta semana de huelga contará, como las otras, con una concentración en la que el sindicato hace una llamada a la población para apoyar el bienestar de quienes nos cuidan.

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