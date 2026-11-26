La empresa india Welspun Corp ha trasladado al comité de empresa de Tubos Reunidos de Trapaga (Bizkaia) que solo está interesada en la planta vizcaína y que supedita su oferta de "presencia duradera y con arraigo en el País Vasco", a la solución del préstamo de la SEPI, ante la que están "expectantes"

En un comunicado a la plantilla de la factoría vizcaína, recogido por Europa Press, el comité de empresa asegura que, tras la reunión con el oferente Welspun Corp, "a diferencia de los oferentes anteriores", las sensaciones con las que han abandonado el encuentro son "de seriedad y compromiso".

Según ha puntualizado, la compañía les ha presentado una empresa "con 40 años de antigüedad, con experiencia en el sector y muchas sinergias con nuestra planta".

La compañía oferente ha trasladado a los representantes de los trabajadores que "quieren expandirse en Europa" a través de la fábrica de Trapaga "con inversiones desde el primer día, proyecto a largo plazo" orientando su productividad a "un mayor valor añadido, con una red comercial y de suministro muy estudiada y definida". "Se plantean una recuperación industrial a corto plazo y una rentabilidad a medio largo plazo", ha añadido el comité.

El comité ha añadido que la multinacional india tiene "la planificación desarrollada para suministrar" a Tubos reunidos Trapaga "la materia prima necesaria", sin especificar "de dónde vendría".

Además, ha presentado un "adelanto del plan social que se desarrollaría, en caso de ser los adjudicatarios, con "una reducción de la masa salarial de 7/8 millones de euros, basada en prejubilaciones voluntarias razonables a partir de los 57 años" sin "ninguna medida traumática".

SEPI

La representación de los trabajadores ha añadido que Welspun Corp garantiza "una presencia duradera y con arraigo en el País Vasco", todo ello, "supeditado a la solución del préstamo de la SEPI, del cual están expectantes", y condiciona su oferta a la decisión de la sociedad estatal.

También han trasladado que han estudiado "diversos escenarios", aunque "es el administrador concursal el encargado de negociar con el organismo".

El comité de empresa afirma que los potenciales inversores están "únicamente interesados" en la planta de Trapaga y añade que "la próxima fecha relevante es el 11 de diciembre, plazo último para presentar la oferta final". En caso de "no estar resuelto el tema Sepi", Welspun Corp solicitará un aplazamiento al administrador concursal para presentar su oferta.