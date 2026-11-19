El Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia Machista (SATEVI) ha atendido más de 60.000 consultas en sus veinte años de trayectoria, centrada en ofrecer información, escuchar, orientar y acompañar a las mujeres que padecen este tipo de maltrato.

El Gobierno Vasco ha presentado este jueves, en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, el balance de dos décadas de actividad de este servicio, prestado a través del teléfono 900 840 111.

SATEVI acumula 176.381 horas de atención y según el desglose histórico incluido en la presentación del aniversario, se contabilizan 45.047 atenciones a mujeres víctimas, 12.103 a personas de su entorno y 2.850 a profesionales. Se trata de consultas, no de un recuento de personas diferentes, dado que una misma mujer puede necesitar contactar con el servicio en distintos momentos de su proceso.

El balance más reciente recoge 3.392 consultas entre enero y octubre de 2026. El último ejercicio completo (2025) cerró con 3.087 atenciones y 2.054 personas demandantes, de las cuales 1.495 eran mujeres víctimas de violencia machista. Las cifras reflejan una demanda sostenida de un recurso al que también acuden familiares, amistades y profesionales que necesitan pautas para intervenir o acompañar.

Veinte años de cambio

SATEVI nació en 2006 para dar respuesta a las mujeres que sufrían violencia machista y servir de enlace con los recursos de apoyo. En sus primeros años, las consultas se relacionaban principalmente con el maltrato físico y psicológico. Con el tiempo, el servicio ha ampliado los perfiles atendidos, los mecanismos de coordinación y las situaciones abordadas, entre ellas la violencia sexual y económica y el uso de redes sociales y herramientas digitales como medios de control o agresión.

Esa transformación ha exigido adaptar la atención a cambios sociales y normativos. Entre los hitos que recoge el balance del aniversario figuran la coordinación con el 016 y la incorporación de interpretación en numerosos idiomas y lengua de signos desde 2008, el marco de la cartera de servicios sociales de 2015, la atención durante el confinamiento de 2020 y la evolución de los recursos destinados a víctimas de violencia sexual.

La necesidad de un teléfono permanente reside también en las barreras que dificultan pedir ayuda. SATEVI es gratuito, anónimo y confidencial, no deja rastro en la factura telefónica y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y el servicio está en 51 idiomas y es accesible a personas con discapacidad auditiva.

Este recurso ofrece atención especializada mediante profesionales de psicología, educación social y trabajo social; dispone de interpretación en más de 50 idiomas y de herramientas de accesibilidad para personas con dificultades auditivas o del habla. Su cobertura permite llegar también a mujeres que viven en entornos rurales o tienen más dificultades para acceder a servicios presenciales.

Consultas sobre pareja o expareja

Los datos de 2025 permiten concretar el tipo de demanda que recibe el servicio. El 79,66 % de las atenciones correspondió a las propias mujeres y el 15,39 % a personas allegadas. La violencia ejercida por la pareja o expareja estuvo presente en el 90,67 % de las consultas; y dentro de ese grupo, en el 100% de los casos se identificó violencia psicológica, en el 69,49 % violencia física, en el 36,14 % violencia sexual y en el 35,70 % violencia económica. Estas formas de violencia pueden concurrir en una misma situación.

Casi el 45 % de las mujeres atendidas tenía hijas e hijos menores u otras personas a cargo. El Departamento ha recordado que los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia machista también son víctimas y que la intervención debe contemplar esa realidad. Entre las mujeres para las que se dispone del dato de edad, el grupo de 41 a 50 años fue el más numeroso, aunque se aprecia asimismo una presencia relevante de mujeres jóvenes.

En 2025, el acompañamiento estuvo presente en el 92,74 % de las intervenciones y en el 52,22 % de las atenciones no se produjo una derivación inmediata a recursos presenciales. En estos casos, la escucha, la contención emocional y la orientación forman parte de un proceso en el que se respeta la autonomía de cada mujer. Cuando se requiere atención presencial, SATEVI facilita el acceso a servicios sociales, asistencia a víctimas, recursos jurídicos y dispositivos de igualdad, entre otros.

Cerca del 40 % de los contactos de 2025 llegó a través del 016, mediante el protocolo que permite derivar al servicio vasco las llamadas procedentes de Euskadi. También recurren al teléfono quienes acompañan a las mujeres y profesionales que buscan orientación ante un caso concreto.

Entre las actuaciones previstas por el servicio figura el desarrollo de un canal de atención por chat, aún planteado como línea de mejora y no como sustituto de la atención telefónica.

La jornada conmemorativa también ha servido para reconocer el trabajo de las profesionales que han sostenido durante estas dos décadas una atención que exige especialización, escucha sin juicio y respeto por la autonomía de las mujeres.

La consejera Nerea Melgosa ha defendido que la continuidad de un recurso de estas características requiere respaldo institucional, formación y condiciones que permitan cuidar a quienes atienden.

El objetivo, veinte años después de su creación, sigue siendo que cualquier mujer "encuentre una respuesta segura cuando decida pedir información o apoyo". El 900 840 111 continúa disponible a cualquier hora para las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista, para sus personas allegadas y para profesionales que precisan asesoramiento.