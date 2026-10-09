Un terremoto de 3,6 grados afecta a la Comarca de Pamplona

La Comarca de Pamplona ha registrado este viernes un terremoto de 3,6 grados, según información del Instituto Geográfico Nacional. El movimiento sísmico ha sido sentido por la población, tanto en el centro de Pamplona como en otras zonas en torno a la capital. El terremoto ha tenido como epicentro la localidad de Burlada, muy cerca de Pamplona, y se ha registrado a las 10.49 horas, a una profundidad de diez kilómetros. Según la primera información del Instituto Geográfico Nacional, el temblor se ha sentido en Pamplona y en las zonas de Sarriguren y Olaz, donde varias personas han relatado "un fuerte ruido y temblor de cristales"