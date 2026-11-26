Las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia en Navarra afrontan con preocupación y cierta tristeza la salida de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. Su trabajo en la tramitación de los expedientes de reparación ha sido especialmente relevante para las personas afectadas, que ahora esperan que su sustituta interina, Teresa Jiménez Becerril, mantenga la línea de actuación iniciada. Así lo ha expresado en Onda Cero José Luis Pérez, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos en la Iglesia de Navarra, quien ha destacado la "implicación personal" del hasta ahora defensor del Pueblo: "Ha hecho un trabajo encomiable, se ha tomado nuestros casos de una manera muy especial. Han hecho un trabajo increíble". Pérez ha reconocido que la noticia de su marcha les produce "bastante pena", aunque eran conscientes de que su mandato tenía un final.

15 expedientes en Navarra

Según ha explicado, Gabilondo ha querido dejar resueltos los expedientes que estaban pendientes, alrededor de quince, y remitirlos a la Conferencia Episcopal, que ahora debe responder. "La pelota está en el tejado de la Conferencia Episcopal en este momento", ha afirmado. Las víctimas permanecen a la espera de conocer la respuesta y, especialmente, de saber si la institución eclesiástica acepta las resoluciones planteadas. Pérez reconoce que existe incertidumbre sobre los plazos: "Esperamos que tampoco se demore mucho", aunque recuerda que históricamente han percibido retrasos en la respuesta de la Iglesia a esta cuestión. El representante de las víctimas ha insistido en que la reparación no puede limitarse a una compensación económica y ha incidido en que cada caso tiene sus propias circunstancias: " Es imprescindible abordar también la dimensión moral y personal del daño sufrido. Hay que reparar a las víctimas de muchas maneras, diciendo la verdad, preocupándose por las víctimas, que hasta que empezamos nadie levantó un teléfono para saber cómo estábamos. En este sentido, ha reclamado que la Iglesia pida perdón y asuma un compromiso firme para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse: "Hay que pedirles perdón y, sobre todo, comprometerse con la sociedad a que esto nunca, nunca jamás, en ningún colegio religioso ni en ningún sitio vuelvan a repetirse hechos como estos", ha subrayado.

8 años de lucha

José Luis Pérez también ha echado la mirada atrás para valorar los ocho años de trabajo y reivindicación de las víctimas. Un recorrido marcado por el sufrimiento, pero también por la satisfacción de haber conseguido avances que inicialmente parecían difíciles de alcanzar: "Nunca jamás pensamos llegar hasta donde hemos llegado", ha reconocido. Entre los hitos alcanzados, ha destacado que el Gobierno de Navarra fuera el primero del país en adoptar determinadas medidas de reconocimiento y reparación, convirtiéndose en un referente para otras víctimas a nivel nacional: "Estamos muy orgullosos y satisfechos del camino recorrido. Nos da tranquilidad el trabajo realizado, tanto por lo que me ocurrió a mí como a mi hermano". Ahora, el deseo de las víctimas es poder cerrar esta etapa y recuperar la normalidad.: "Estamos muy satisfechos y deseando que esta puerta ya le podamos dar el carpetazo final, terminar esta etapa e intentar seguir la vida lo más normal posible, que creo que tenemos derecho a vivirla como cualquier otra persona", ha finalizado