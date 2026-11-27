Los ciudadanos navarros elegirán en las elecciones generales del 29 de noviembre cinco diputados y cuatro senadores. El quinto senador, por designación autonómica, será elegido en el Parlamento de Navarra. Al tratarse de una comunidad uniprovincial, Navarra vota en una única circunscripción. El dispositivo preparado al efecto contará con 956 mesas electorales en 362 colegios. Para velar por la seguridad en la jornada electoral está previsto un dispositivo policial de 1.779 agentes. El censo electoral se compone en Navarra de 535.313 personas. De ellas, 500.413 son electores residentes en España y el resto, 34.900, son electores residentes en el extranjero, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Respecto al voto por correo se han admitido 20.897 solicitudes; tres cuartas partes (15.714) presencialmente y las 5.183 restantes de forma telemática. Quienes acudan este domingo a votar a su colegio electoral podrán acreditarse de varias maneras.

Candidaturas

A las elecciones del 29 de noviembre se han presentado trece candidaturas al Congreso. La cabeza de lista de la coalición UPN y PP, que acuden juntos a las urnas a diferencia de en 2023, es Leticia San Martín, mientras que Javier Esparza encabeza la del Senado. La actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , Elma Saiz, es la cabeza de lista del PSN, a quien acompaña en el Senado Ángel Moleón. EH Bildu presenta a Eneka Maiz, Geroa Bai a Pablo Azcona, Vox a Socorro Sada, Podemos a Virginia Alonso y Frente Amplio a Javier Ibáñez. A ellos hay que sumar las listas presentadas por Se Acabó La Fiesta, PACMA, el PCTE, Frente Obrero, Eguzkilore y Por un Mundo Más Justo.

Resultados 2023

En las elecciones de 2023 el PSN ganó en Navarra con 92.798 votos y el 27,38%, y obtuvo 2 diputados. EH Bildu sacó 1 con el 17,31%, el PP otro con el 16,66% y UPN el quinto con el 15,27%. Sumar, con el 12,85%, se quedó fuera, igual que Vox, con el 5,66%, y Geroa Bai, con el 2,90%. Votó el 69,74% del censo, casi cuatro puntos más que en 2019. En el Senado el PSN fue la fuerza más votada , con el 27,69% de los , y logró tres senadores. UPN, con el 19,64%, se quedó el cuarto. EH Bildu, con el 18,79%, y el PP, con el 18,25%, se quedaron sin representación.