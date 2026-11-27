En Más de Uno Pamplona hemos analizado hoy los últimos compases de la campaña electoral antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, con especial atención al debate a cuatro celebrado ayer, las estrategias de los partidos y el papel de las redes sociales y la desinformación. Nos han acompañado Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, el periodista Javier Domínguez y nuestro colaborador Javier Ábrego.

Los participantes coinciden en destacar a Ada Colau, candidata del Frente Amplio, como una de las protagonistas del debate. Su intervención sorprendió por su capacidad para marcar el ritmo desde el principio y colocar a sus adversarios ante cuestiones incómodas, especialmente en relación con la violencia machista. También se analiza la coordinación entre Colau y Pedro Sánchez, frente a una derecha que, a juicio de los tertulianos, mostró más descoordinación. Alberto Núñez Feijóo habría adoptado un tono más duro, alejado de su habitual perfil moderado, mientras Santiago Abascal mantuvo un discurso dirigido a su propio electorado.

De cara al domingo, se apunta a una elevada participación y plantea la incógnita de cómo se comportará el voto de la izquierda, especialmente el posible efecto del voto útil. En Navarra, los bloques electorales tradicionales parecen mantener su fortaleza y el último escaño se perfila como uno de los principales focos de incertidumbre.

Otro de los asuntos centrales es el voto en blanco, el voto nulo y la abstención, así como la importancia de participar en unas elecciones en las que, según los tertulianos, se está poniendo en cuestión la confianza en el sistema democrático. En este sentido, han alertado sobre los mensajes que siembran dudas acerca de la limpieza electoral y el voto por correo.

La conversación aborda también el impacto de la inteligencia artificial en la desinformación, la dificultad de verificar imágenes y datos y la necesidad de contextualizar las cifras que utilizan los candidatos en los debates.

Por último, analizan la creciente presencia de creadores de contenido en la campaña, una nueva vía para llegar al público joven que evidencia la fragmentación de las audiencias y los cambios en la comunicación política.