Osasuna repite errores

Osasuna ha vuelto a perder fuera de casa. No era difícil mejorar las prestaciones lejos del Sadar después de haber encajado 14 goles en 3 partidos como visitante, pero la mejoría ha sido claramente insuficiente, y se ha limitado a los primeros quince minutos de encuentro. En el 23 marcaba Isaac Romero un muy buen gol con el exterior del pie y Osasuna, contrariamente a lo esperado, se ha empezado a venir abajo después de haber estado relativamente cómodo con el balón en los minutos previos. No ha habido mejoría después del descanso y en una contra con apenas dos pases Fofana conducía y Correia remataba para hacer el 2-0 definitivo.

Curiosamente con ese marcador han llegado los primeros remates, tímidos, entre los tres palos de Osasuna, a cargo de Budimir y Catena. Antes había habido alguno fuera, pero no mucho más. Osasuna sigue teniendo que mejorar para encontrar una mejor demarcación a Moncayola, conectar de manera más clara con los extremos y servir balones a un desasistido Budimir para tener opciones de puntuar fuera de casa.