Mencionar el nombre de Imanol Arregui lleva inmediatamente a pensar en el Xota. Imanol jugó 16 años en el equipo e inmediatamente después pasó a entrenarlo durante 22 temporadas. 38 años en total de los 54 que tiene. Toda una vida. Ahora ha llegado un momento que él evitó expresamente en su primer año fuera del club, 2024. No estaba preparado emocionalmente para enfrentarse al Xota como entrenador del equipo rival. Se fue a Japón, luego a Kuwait y terminó regresando otra vez al Xota para ayudarlo a salvar la categoría. Lo consiguió.

El verano del Xota ya es conocido. El club ha estado a punto de desaparecer y ha acabado formando una plantilla y un cuerpo técnico que le han echado un arrojo enorme para, con pocos medios y más a última hora imposible, salir a competir y tratar de salvar la categoría. O al menos, que el proyecto siga adelante y vuelva a construirse sobre bases sólidas. Ahora Morenín y Roberto Martil dirigen al Xota e Imanol ha firmado hace dos semanas por Industrias Santa Coloma, otro club histórico en apuros que trata de recuperar su identidad y está ahora mismo por debajo del Xota en la clasificación.

De hecho, Imanol ve similitudes entre ambas entidades. Pero ahora defiende a Santa Coloma. "Se me hace un poco bola enfrentarme al Xota", reconoce, pero tiene que hacerlo. Y va a hacerlo con absoluta profesionalidad, como siempre. Tiene una plantilla a la que debe recuperar anímicamente y desarrollar sus cualidades. Hay jugadores jóvenes y algunos veteranos que le ayudarán a tirar del carro, como un viejo conocido, Marc Tolrá. Y el primer partido para sumar es con el Xota de rival.