La victoria por 3 goles a 2 del Tudelano sobre la Peña Sport con declaraciones del entrenador ribero, César Monasterio; la derrota de Osasuna Promesas ante el Barbastro también en 2ª RFEF valorada por Miguel Ángel Sierra; la jornada de 3ºRFEF con las victorias de Izarra, Mutilvera y Gazte Berriak por la parte alta de la tabla y del Pamplona y Cortes en la parte baja; el triunfo de los siete primeros clasificados de Primera Autonómica, los resultados de Regional Preferente y fútbol femenino con victoria de Osasuna en 1ª RFEF y derrota en segunda, además de las victorias de Mulier y Berriozar en 3ª.

Todo eso además de los resultados de Oberena, Valle de Aranguren y Osasuna, representantes navarros en División de Honor Juvenil, se analiza en Fútbol Foral dentro de Radioestadio Navarra con Abraham Del Pozo y Álvaro Burusco, el "mítico Burus", en compañía de Javier Saralegui.