El doctor Pablo Plaza analiza en "La mejor sanidad del mundo. ¿Mito o realidad?" la crisis del sistema médico

´La mejor sanidad del mundo ¿Mito o realidad?` Es el título del libro publicado por el doctor Pablo Plaza Ramos, oftalmólogo navarro con experiencia profesional en España y actualmente en activo en Francia, que analiza la crisis del sistema médico en España y propone el modelo galo como alternativa. El texto, que llegó a las librerías el pasado 22 de septiembre, desmonta dogmas y plantea soluciones estructurales ante el riesgo de colapso sanitario.

Gestión sanidad España vs Francia

El doctor Plaza contrapone el deterioro de la gestión española frente a la autonomía profesional y la mayor satisfacción del paciente en el sistema galo. Se trata de un análisis que recoge propuestas de otros sistemas para reconducir la sanidad antes del colapso. Su autor, especialista en oftalmología, doctor por la Universidad de Navarra y Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO), basa su análisis en el conocimiento directo acumulado tras haber ejercido en España y trabajar en la actualidad en el sistema sanitario francés. Esta vivencia a ambos lados de la frontera le ha permitido constatar que la labor diaria en España sufría un continuo deterioro en el que el paciente resultaba «cada vez peor atendido», a diferencia de la realidad francesa, marcada por una mayor flexibilidad organizativa y un elevado nivel de satisfacción entre los usuarios.

Análisis comparativo

El ensayo busca huir del triunfalismo e invitar a la reflexión sin caer en "discursos catastrofistas ni ideológicos". Apoyándose en informes de la OCDE, análisis comparativos de modelos europeos y referencias al pensamiento de autores como Nassim Taleb, el facultativo rastrea la evolución histórica de la enfermería y de las estructuras de salud para señalar que las protestas laborales recurrentes, incluidas las convocatorias de huelga, difícilmente darán frutos si no se aborda "el origen de los problemas de gestión" que arrastra el modelo.

Despolitizar la gestión

La tesis central de la obra sostiene que el colapso del sistema no obedece a un fallo técnico insalvable, sino a una estructura organizativa excesivamente politizada. En este sentido, Plaza explica que al comparar su desempeño laboral entre ambos países comprobó que la raíz del problema radicaría en "cómo la sanidad está montada en un lado y en el otro", un factor que condiciona directamente la calidad asistencial que recibe el ciudadano. Asimismo, el oftalmólogo incide en la necesidad de que este debate trascienda el ámbito puramente profesional y llegue al conjunto de la sociedad, así como a gestores y personal sanitario, al considerar que en España existe una acusada falta de conocimiento sobre "otros modelos sanitarios de países muy cercanos". Según apunta el autor, la creencia de que el sistema español es «intocable o la mejor sanidad del mundo» responde a un dogma superado por los hechos que exige "quitarle espacio a la gestión política" y devolver el protagonismo organizativo al colectivo médico.