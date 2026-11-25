El Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS), ubicado en la plaza Xabier Mina, en el barrio pamplonés de Arrosadía, ha atendido a 330 mujeres durante el último año, además de prestar apoyo a un centenar de personas de su entorno. Así lo ha explicado en Onda Cero Pamplona su coordinadora, Mari Recalde, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El centro, que abrió sus puertas en abril de 2024, ofrece atención integral las 24 horas del día, los siete días de la semana, a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido violencia sexual, tanto recientemente como en el pasado. Cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales y abogadas, que aborda las diferentes consecuencias de estas experiencias y acompaña a cada mujer según sus necesidades.

Recalde ha insistido en que no es necesario presentar una denuncia para recibir atención. La decisión de denunciar corresponde exclusivamente a la mujer y el trabajo del centro consiste en informarla, asesorarla y acompañarla, sin ejercer presión.

La coordinadora ha destacado especialmente la importancia del primer contacto con las víctimas. El objetivo es ofrecerles un espacio seguro, cálido y confidencial en el que se sientan escuchadas, respetadas y, sobre todo, no juzgadas. Además, el centro trabaja para evitar la revictimización: no exige que las mujeres relaten todos los detalles de lo sucedido ni que repitan innecesariamente su historia ante distintos profesionales.

El CAIVS también atiende a familiares y personas del entorno que necesitan orientación para saber cómo acompañar a una mujer que ha sufrido violencia sexual.

Mari Recalde ha concluido recordando que ninguna mujer debe sentir vergüenza o culpa por lo vivido: «La violencia nunca es responsabilidad de quien la sufre».