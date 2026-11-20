BYD Marcos Automoción ha presentado en sus instalaciones de Cartagena el renovado BYD SEAL U DM-i, una evolución de uno de los modelos más representativos de la marca, que llega con importantes novedades tecnológicas, una mayor autonomía eléctrica y mejoras en el comportamiento dinámico y la habitabilidad, donde han dado a conocer las principales características de esta nueva actualización del SUV híbrido enchufable, que refuerza su propuesta combinando la eficiencia de la tecnología Super DM de BYD con un diseño elegante, un elevado nivel de confort y soluciones tecnológicas pensadas para facilitar la experiencia de conducción.

Más autonomía, potencia y eficiencia

Una de las principales novedades del renovado BYD SEAL U DM-i se encuentra en la evolución de su sistema de propulsión híbrido enchufable, que incorpora un motor de gasolina de 1,5 litros turbo en toda la gama, combinado con la tecnología eléctrica desarrollada por BYD.

Las versiones Boost y Comfort alcanzan ahora una potencia conjunta de 238 CV, mientras que la versión Design, equipada con tracción total, eleva sus prestaciones hasta los 374 CV.

La autonomía eléctrica también experimenta mejoras significativas, alcanzando hasta 130 kilómetros en ciclo combinado WLTP en la versión Comfort. Esta evolución permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando exclusivamente energía eléctrica, manteniendo al mismo tiempo la versatilidad del sistema híbrido para afrontar trayectos de mayor distancia.

A estas novedades se suma la incorporación de carga rápida en corriente continua de hasta 55 kW, que permite recuperar del 30 % al 80 % de la batería en aproximadamente 15 o 20 minutos, dependiendo de la versión.

Más espacio y una experiencia de conducción mejorada

El nuevo SEAL U DM-i mantiene su característica silueta SUV, incorporando mejoras destinadas a incrementar la funcionalidad y el confort de sus ocupantes.

Entre ellas destaca la optimización del espacio de carga, con un maletero que alcanza hasta 530 litros de capacidad, ofreciendo una mayor versatilidad tanto para el uso diario como para viajes familiares.

El modelo también incorpora modificaciones en su suspensión trasera y en el sistema de dirección, orientadas a mejorar la estabilidad, la precisión y el confort de marcha.

En el apartado tecnológico, la nueva gama integra un sistema de infoentretenimiento actualizado con servicios de Google integrados, incluyendo Google Maps, Google Assistant y acceso a aplicaciones, junto con pantallas centrales de hasta 15,6 pulgadas, según la versión.

Todo ello se complementa con un completo equipamiento de confort, conectividad y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, reforzando el carácter tecnológico del vehículo.

BYD Marcos Automoción acerca las últimas novedades de la movilidad electrificada a Cartagena

Con esta presentación, BYD Marcos Automoción continúa acercando a los conductores de Cartagena y su entorno las últimas innovaciones de la marca, apostando por una movilidad que combina tecnología, eficiencia y versatilidad.

La llegada del renovado SEAL U DM-i representa una nueva oportunidad para descubrir las ventajas de la tecnología híbrida enchufable de BYD, capaz de ofrecer una experiencia de conducción predominantemente eléctrica sin renunciar a la autonomía necesaria para realizar largos desplazamientos.

A través de sus instalaciones y de un equipo especializado, BYD Marcos Automoción mantiene su compromiso de ofrecer un asesoramiento personalizado y una experiencia de cliente adaptada a las nuevas necesidades de movilidad.

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