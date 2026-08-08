Descarga la Guía de verano 2026 de Onda Cero Cartagena

Onda Cero Cartagena ha presentado la Guía de Turismo, Ocio, Tiempo Libre y Gastronomía 2026, editada un año más con el impulso del Ayuntamiento. La publicación, de descarga gratuita en ondacero.com, también puede recogerse en papel en los estudios de la emisora (C/ Puerta de Murcia, 11) y en las Oficinas de Turismo municipales.

Abren sus páginas la alcaldesa, Noelia Arroyo Hernández, y la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, con dos artículos de bienvenida. El colaborador de la emisora Tomás Martínez Pagán firma el repaso al patrimonio y la gastronomía de la comarca bajo el título Un lugar de turismo para todos.

La guía recorre el XXV aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, que suma este año la apertura del Museo Casa Natal de Isaac Peral, y detalla las rutas guiadas por la Muralla Púnica, el Foro y el Teatro Romano, las visitas teatralizadas nocturnas y los planes familiares por los yacimientos, activos hasta septiembre.

Entre las citas que aún quedan por celebrarse figuran las siguientes.

Cabo de Pop , en Cabo de Palos, los días 14 y 15 de agosto.

, en Cabo de Palos, los días 14 y 15 de agosto. Festival Noches de Sal , en el Parque Torres, con Café Quijano, Carlos Ares y Miguel Ríos hasta el 29 de agosto.

, en el Parque Torres, con Café Quijano, Carlos Ares y Miguel Ríos hasta el 29 de agosto. LXV Festival Internacional del Cante de las Minas , en La Unión, que cierra hoy mismo, 8 de agosto, sus once días de flamenco. Su presentación en la guía la firma el alcalde de la localidad y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata .

, en La Unión, que cierra hoy mismo, 8 de agosto, sus once días de flamenco. Su presentación en la guía la firma el alcalde de la localidad y presidente de la Fundación Cante de las Minas, . Eclipse solar parcial, el 12 de agosto, con horarios de visibilidad entre las 19:48 y las 20:36 horas y puntos recomendados en La Azohía, Isla Plana y el Castillo de la Concepción.

parcial, el 12 de agosto, con horarios de visibilidad entre las 19:48 y las 20:36 horas y puntos recomendados en La Azohía, Isla Plana y el Castillo de la Concepción. Romería de San Ginés de la Jara , el 22 de agosto.

, el 22 de agosto. Fiestas de Carthagineses y Romanos, declaradas de Interés Turístico Internacional, del 18 al 27 de septiembre.

El litoral reabre las piscinas de Tentegorra (hasta el 15 de septiembre) y mantiene el programa gratuito Deporte en las Playas (hasta el 31 de agosto), además de la red de playas accesibles con servicio de baño asistido. La guía dedica también sus propias páginas a Cabo de Palos y La Manga.

La gastronomía incluye un recetario de temporada (gazpacho de sandía, tartar de mango y aguacate, carpaccio de calabacín) y un repaso a los productos que definen la mesa cartagenera firmado por Querubina Rosique Martínez, presidenta de Hostecar.

La publicación, en formato digital y en papel, está disponible durante toda la temporada estival.