100 menores reciben atención psicológica por violencia de género en Cartagena desde 2025

Desde Enero de 2025, los servicios sociales del Ayuntamiento han llegado a derivar hasta un centenar de menores a servicios de atención psicológica por casos de violencia de género, un terrible dato que contaba sorprendida, la Alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras el minuto de silencio este mediodía a las puertas del Palacio Consistorial por el doble crimen machista de ayer en Murcia y Asturias.

Arroyo, junto a miembros de la Corporación Municipal y funcionarios encabezaba una protesta silenciosa tras la que pedía reflexionar tanto a autoridades como ciudadanos, para mejorar la prevención y atención a mujeres y niños sometidos a la violencia machista.