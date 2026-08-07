Violencia machista

100 menores reciben atención psicológica por violencia de género en Cartagena desde 2025

La alcaldesa ha convocado este jueves un minuto de silencio a las puertas del Palacio Consistorial en memoria de las dos últimas mujeres asesinadas en Murcia y Llanes, Asturias.

Paco Rivas

Cartagena |

Desde Enero de 2025, los servicios sociales del Ayuntamiento han llegado a derivar hasta un centenar de menores a servicios de atención psicológica por casos de violencia de género, un terrible dato que contaba sorprendida, la Alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras el minuto de silencio este mediodía a las puertas del Palacio Consistorial por el doble crimen machista de ayer en Murcia y Asturias.

Arroyo, junto a miembros de la Corporación Municipal y funcionarios encabezaba una protesta silenciosa tras la que pedía reflexionar tanto a autoridades como ciudadanos, para mejorar la prevención y atención a mujeres y niños sometidos a la violencia machista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid