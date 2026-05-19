El proyecto ganador del concurso de iluminación del entorno de la Catedral, Hermes, se probará de forma piloto en la praza de Praterías

El proyecto ‘Hermes’, desarrollado por el estudio Intervento, ha sido el ganador del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística del entorno monumental de la Catedral de Santiago. Como siguiente paso, se pondrá en marcha una prueba piloto en la Praza das Praterías con el objetivo de evaluar el comportamiento de la iluminación en el espacio urbano.

Según informó el Gobierno compostelano en un comunicado, el acto de entrega de premios estuvo presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y contó con la participación del director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; el representante del equipo ganador, Miguel Ángel Lorite; y la representante de la oficina técnica del concurso, Cecilia Pereira.

Durante su intervención, Sanmartín felicitó a los equipos responsables de las tres propuestas finalistas y agradeció el trabajo y la implicación de todas las personas integrantes del jurado.

Asimismo, destacó que la propuesta ganadora —que obtuvo 95 puntos sobre 100— responde al objetivo de dotar a la ciudad de un proyecto de iluminación pionero, respetuoso con las necesidades del patrimonio, las condiciones ambientales y la “delicadeza y sutileza” de la noche compostelana.

La regidora expresó además su deseo de que esta nueva iluminación nocturna se convierta en “un atractivo más” tanto para la ciudadanía compostelana y de la comarca como para quienes visitan Santiago.

Por su parte, Merelles felicitó al estudio Intervento por una propuesta que, a su juicio, “supondrá un nuevo impulso al atractivo turístico y cultural de Santiago”, al incorporar la iluminación del entorno monumental como un nuevo recurso dentro de la oferta urbana de la ciudad. También puso en valor el apoyo de la Xunta, a través de Turismo de Galicia, a la mejora de la iluminación del entorno catedralicio.

Miguel Ángel Lorite explicó que su estudio concibe la iluminación artificial como “un lenguaje”, con el que buscan intervenir lo mínimo posible tanto en el conjunto monumental como en el cielo nocturno, creando “un ambiente visual pensado para los vecinos”.

El proyecto parte de una interpretación de la morfología urbana y de la historia constructiva del entorno, entendiendo la luz como una capa más del espacio. La propuesta establece una jerarquía lumínica en la que los elementos principales adquieren una presencia gradual y controlada, mientras que los secundarios mantienen niveles de iluminación más bajos.

Además, presta especial atención a la continuidad visual entre plazas y recorridos, favoreciendo un paisaje nocturno “equilibrado, comprensible y sostenible”, en el que la iluminación funciona también como herramienta de interpretación del patrimonio.

La Praza das Praterías será el escenario del proyecto piloto debido a la complejidad del espacio, caracterizado por sus dos plataformas y la diversidad de usos que alberga, lo que permitirá analizar el comportamiento de la luz antes de extender la intervención al resto del entorno monumental.

De forma paralela, la Casa do Cabido acogerá una exposición sobre el proceso y los resultados del certamen. La muestra estará compuesta por nueve paneles que abordarán, entre otros aspectos, los orígenes de la iluminación artificial y el procedimiento seguido en el concurso.

La ciudadanía podrá participar en visitas guiadas a la exposición los días 21, 26 y 28 de mayo a las 18.30 horas, sin necesidad de inscripción previa hasta completar aforo. Posteriormente, la muestra se trasladará a la Casa das Asociacións de Cornes del 1 al 8 de junio, donde también se organizarán dos visitas guiadas el martes 1 de junio, a las 12.00 y a las 18.30 horas.