La Xunta destinará tres millones de euros a Santiago por el estatuto de capitalidad, y aumenta la aportación un 14% más

El Consello da Xunta autorizó este lunes un convenio de colaboración entre la Consellería de Facenda y el Ayuntamiento de Santiago por el que el Gobierno gallego destinará 3 millones de euros al consistorio compostelano en 2026 para financiar los gastos derivados de su condición de capital de Galicia.

El acuerdo se ampara en la Ley 4/2002 del Estatuto de Capitalidad de Santiago de Compostela, que reconoce a la ciudad como sede de las instituciones autonómicas y capital de la Comunidad Autónoma. Además, esta norma regula las relaciones de colaboración y cooperación entre la Xunta y el Ayuntamiento.

Tal y como recordó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el Estatuto de Capitalidad contempla una financiación específica por parte del Gobierno gallego para compensar el sobrecoste que supone la presencia de las instituciones autonómicas en el municipio. La partida prevista para 2026 asciende a 3 millones de euros, lo que representa un incremento del 14 % respecto al ejercicio anterior.

Rueda destacó además que, en lo que va de legislatura, el Ejecutivo autonómico ha incrementado en más de un 25 % el presupuesto destinado a la capitalidad de Santiago. A esta cantidad se suman cerca de 2 millones de euros anuales que el Ayuntamiento percibe a través del IBI correspondiente a edificios públicos que albergan instituciones gallegas y servicios centrales de la Administración autonómica.

La aportación de la Xunta al Ayuntamiento de Santiago incluye también otras partidas vinculadas al patrimonio cultural, el turismo, las infraestructuras viarias o la política lingüística, derivadas de su participación en organismos como el Consorcio de Santiago, la Fundación Cidade da Cultura o las actuaciones de seguridad en la Catedral.