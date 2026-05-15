Identificados

La Policía Local de Santiago identificó en el último año a 17 personas colocando cartelería y dos instalando pancartas en lugares no adecuados

La normativa municipal establece unas sanciones que van desde los 300 euros las más leves a los 3.000 euros las más graves

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La Policía Local de Santiago identificó en el último año a 17 personas colocando cartelería y dos instalando pancartas en lugares no adecuados
La Policía Local de Santiago identificó en el último año a 17 personas colocando cartelería y dos instalando pancartas en lugares no adecuados | Onda Cero Radio

El concello de Santiago identificó a 17 personas tras colocar cartelería en lugares no adecuados, como es el caso de fachadas y escaparates o cristalería, según ha podido saber ONDA CERO. La Policia Local de Santiago identificó a estas 17 personas que han colocado carteles principalmente en el casco histórico y Xoan XXIII. Dos personas fueron identificadas por colocar pancartas y no han reincidentes. La normativa municipal establece unas sanciones que van desde los 300 euros las más leves a los 3.000 euros las más graves

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer