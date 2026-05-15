La Policía Local de Santiago identificó en el último año a 17 personas colocando cartelería y dos instalando pancartas en lugares no adecuados

El concello de Santiago identificó a 17 personas tras colocar cartelería en lugares no adecuados, como es el caso de fachadas y escaparates o cristalería, según ha podido saber ONDA CERO. La Policia Local de Santiago identificó a estas 17 personas que han colocado carteles principalmente en el casco histórico y Xoan XXIII. Dos personas fueron identificadas por colocar pancartas y no han reincidentes. La normativa municipal establece unas sanciones que van desde los 300 euros las más leves a los 3.000 euros las más graves