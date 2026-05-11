Arrancan las Fiestas de la Ascensión con la tradición de los Cabezudos, Torneo de Chave, Agrupaciones Folklóricas o Feira Cabalar para celebrar "as festas máis picheleiras"

Mondra, Tanxugueiras o Alba Relleno son algunas de las actuaciones destacadas así como el concierto de los 40 y el Composfest. El Recinto Torneo de Amio acogerá la Fiesta de las Personas Mayores el sábado 16 y la popular Feria Cabalar durante la jornada del jueves de la Ascensión. Se completa el programa con las atracciones en la Alameda, instaladas ya desde este viernes 8 y que se mantendrán hasta el lunes 25 de mayo, con horarios inclusivos sin ruido los días 8, 16 y 17 de mayo de 17 h a 19 h. También se mantiene el Punto Lila, que estará instalado en la Alameda del 13 al 16, con un horario de atención de 20 h a 01 h.

Tanjugueras abrirá las fiestas el martes 12, en la plaza del Taller, con un espectáculo lleno de sorpresas en el que el grupo presentará su nuevo disco.

El miércoles 13 el Teatro Principal acoge la obra 'Espiñas Rosas' de ARTías Teatro a las 20 h. En la plaza de la Quintana dará comienzo a las 21 h el Santiago 40 Pop. Ya a las 22 h en la Alameda actuará la Orquesta América de Vigo.

El día grande de la Ascensión, el jueves 14, comienza como es tradicional con alboradas y continuará con un concierto de La Banda Municipal a las 12 h en la plaza de la Quintana. Los cabezudos animarán a la jornada a partir de las 12.30 h y quien lo prefiera podrá ver la tradicional feria cabalar en el recinto val de Amio. Ya por la tarde será el tiempo del completo programa de Folk en la calle y de la representación de 'Esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent a las 20.30 h en el Teatro Principal.

El plato fuerte llegará a las 21 h en la plaza de la Quintana con Mondra, cantareron que la concejala de Fiestas mostró su convencimiento de que la actuación "será un éxito". Además, en la alameda estará a Orquesta Marbella.

El viernes 15 llega otro clásico, el Composfest, a las 20.30 h en la Quintana. También actuará la Orquesta La Ocasión en la Alameda. El programa del día se completa con el XLIX Torneo de la Chave, también en la Alameda, y actuaciones de corales en distintas ubicaciones durante toda la tarde.

El sábado 16 de mayo será la jornada de la Fiestas de los Mayores, del Campionato Gallego de Espada, de la exposición de vehículos clásicos y contemporáneos FastLife Expomotor o de las escuelas de baile tradicional en las plazas de la zona vieja y de la Romaría de las Flores en Belvís, con actividades para todos los públicos y juegos tradicionales. La plaza de la Quintana acogerá el concierto de Alba Relleno, dentro del ciclo SON Estrella Galicia. También actuará la Orquesta Atenas en la Alameda.

El último día de las fiestas, el domingo 17, se celebrará la XXV Carrera de la Ascensión, otra tradición, en este caso la disciplina ciclista, y la Banda Municipal ofrecerá el concierto 'La voz de las Letras Gallegas'. También habrá alborada, y Latejo Percursión recorrerá a las calles de la Ciudad. Continúan en esta jornada el FastLife Expomotor y la Romaría de las Flores, que cerra a mediodía su programación.

El espectáculo 'Circes y Morganas' Celebrando la Begoña Caamaño' pondrá el ramo a las fiestas de la Ascensión 2026 en la plaza de la Quintana el domingo a las 20.30 h, presentado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín.