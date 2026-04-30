La comisaría provisional de la Policía Nacional de Santiago se ubicará en Santa Marta y tendrá oficina de DNI, denuncias y unidades de investigación

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, anunció que la futura comisaría provisional de la Policía Nacional en Santiago, situada en la zona de Santa Marta, albergará parte de las unidades de investigación y servicios de atención a la ciudadanía, como la expedición de DNI y la tramitación de denuncias.

Así lo explicó este jueves en declaraciones a los medios, acompañado por la comisaria jefa de la Policía Nacional en Santiago, Nuria Palacios.

Abalde subrayó que el proceso está llegando a su fase final y que en breve concluirán los trámites administrativos necesarios para habilitar el espacio y trasladar allí algunos servicios.

El local de Santa Marta, que será alquilado y contará con una superficie aproximada de 360 metros cuadrados, no dispone de instalaciones para calabozos, por lo que se mantendrá la colaboración con otras administraciones para este fin.

Algo similar ocurre con la galería de tiro, ya que los agentes deberán utilizar temporalmente instalaciones externas.

Contrato por vía de urgencia

En cuanto al edificio de la comisaría afectado por un incendio hace unos meses, permanecerá vacío para facilitar la ejecución de las obras necesarias.

Ya se han realizado evaluaciones de los daños, estudios estructurales y de calidad del aire, además de diseñarse un proyecto de rehabilitación. Los contratos para la reforma se tramitarán por el procedimiento de urgencia.

Respecto a los plazos, Abalde indicó que, siendo optimistas, la comisaría podría estar operativa a comienzos del próximo Año Santo.

Asimismo, destacó la labor de la Policía Nacional, asegurando que la seguridad ciudadana ha estado plenamente garantizada en todo momento y que los servicios no se han visto afectados.

También recordó que se habilitaron dependencias provisionales en la misma calle de la comisaría, así como dos Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) en la plaza del Obradoiro para la expedición de DNI y pasaportes.

Estos vehículos continúan prestando servicio en horario de tarde en numerosos ayuntamientos del entorno, como Padrón, Arzúa, Noia, Ames, Fisterra, Outes, Rianxo, Muros, Carnota, Melide y Cee.