El Ayuntamiento de Santiago impulsa un programa para diversificar la oferta turística más allá de la Ciudad Histórica

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha puesto en marcha un Programa de Creación de Experiencias Turísticas dirigido a empresas y entidades locales. La iniciativa busca redistribuir los flujos de visitantes, reducir la presión sobre el entorno monumental y favorecer un desarrollo turístico más equilibrado y sostenible en el conjunto del municipio.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, presentó este jueves el programa acompañada por el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y el responsable de la empresa adjudicataria, Víctor Sixto.

Míriam Louzao recordó que la diversificación turística es una de las "prioridades irrenunciables" del gobierno municipal, desde el convencimiento de que "un destino sostenible es también un destino mejor, más competitivo y más justo para quien vive aquí y para quien nos visita" y señaló que en esa dirección se orienta el Programa de Creación de Experiencias Turísticas, favoreciendo la visibilidad de espacios, barrios y propuestas menos conocidas. Esta iniciativa favorecerá también la desestacionalización.

El programa se enmarca en el Plan de Sostebiliddad Turística en Destino y cuenta con financiación conjunto del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la Secretaria de Estado de Turismo y la Agencia de Turismo de Galicia. Esta cofinanciación permite que la participación sea completamente gratuita para las entidades y empresas participantes.

Xosé Manuel Merelles valoró que este programa impulsa una renovación del modelo turístico, para aportar variedad con el "objetivo fundamental de que Santiago siga siendo ese gran foco de atracción turística para Galicia".

Por su parte, Víctor Sixto, responsable de Innotur, ha puesto el foco en la utilidad del programa para "mejorar las capacidades del propio tejido para que pueda seguir dinámicas de creación de nuevas experiencias" e impulsar la cooperación entre las empresas.

Un proceso estructurado, del concepto al mercado

El programa articula su metodología en tres fases consecutivas. La primera se traslada en el diseño de las experiencias, donde las entidades y las empresas participantes trabajan en la definición y estructuración de sus propuestas, adaptándolas tanto a la demanda del mercado como a las características propias del destino.

La segunda fase aborda la implementación y comercialización, desarrollando los aspectos operativos de cada experiencia y las estrategias necesarias para su posicionamiento y venta. En este tramo, las entidades contarán con acompañamiento directo para establecer relaciones comerciales con agencias de viajes y turoperadores.

La tercera fase contempla el testeo en condiciones reales de mercado. Este proceso de convalidación permite evaluar el funcionamiento de cada experiencia, introducir ajustes y reforzar su comercialización antes del lanzamiento definitivo.

A lo largo de todo el proceso, los participantes recibirán formación práctica especializada, asesoramiento técnico individualizado y la posibilidad de trabajar en co-creación con otros agentes del territorio.

Descentralizar el turismo, un objetivo estratégico

El programa responde a una prioridad clara de la política turística municipal: reducir la concentración de visitantes en la zona monumental y poner en valor los recursos culturales, naturales y patrimoniales distribuidos por el resto del territorio. La iniciativa está dirigida a empresas y entidades ubicadas en áreas de la ciudad que hasta ahora han contado con una menor presencia en la oferta turística. El objetivo es impulsar nuevas experiencias y atraer visitantes a zonas que amplíen y diversifiquen la propuesta turística de la ciudad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la innovación y la diversificación como ejes del nuevo modelo turístico de Santiago, un modelo que aspira a ser más competitivo, más sostenible y más justo en el reparto de sus beneficios económicos entre el conjunto del tejido local.

As inscricións están abertas en www.compostela.creacionexperiencias.com/gl/.