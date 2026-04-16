Polémica Gárgolas

Apatrigal señala que "había otras soluciones como canalones ocultos" para las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos mientras vecinos de Santiago califican de "una auténtica aberración" los tubos instalados en los elementos

Desde Apatrigal y la A.VV. Fonseca criticaron la aparición de nuevos "candados del amor" en el palco de la música en la Alameda compostelana así como en los bancos históricos de Sargadelos

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Apatrigal señala que "había otras soluciones como canalones ocultos" para las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos mientras vecinos de Santiago califican de "una auténtica aberración los tubos instalados en los elementos
Apatrigal señala que "había otras soluciones como canalones ocultos" para las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos mientras vecinos de Santiago califican de "una auténtica aberración los tubos instalados en los elementos | Onda Cero Radio

El presidente de Apatrigal Carlos Henrique Fernández Coto recuerda que el Hostal de los reyes Católicos "se encuentra en el kilómetro cero del Patrimonio, en la Plaza del Obradoiro" y reconoce "una alarma social" tras la aparición de unos tubos de grandes dimensiones en las gárgolas de la fachada del Hostal de los Reyes Católicos Fernández Coto se pregunta ¿pero no hay otra solución en pleno siglo XXI?...no se puede decir que no se pueda resolver con canalones ocultos" y añade que "las gárgolas fueron diseñadas con una intención y nos gustaría ver cómo sale el agua de un tubo metálico de mediometro de longitud". Carlos henrique Fernández Coto comenta que "es un elemento nuevo y que no imita a lo anterior"

Mientras, el presidente de la Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico critica esta actuación señalando que "é unha auténtica aberración e un atentado contra o noso patrimonio e desfai a mesaxe iconolóxica da fachada do Hostal dos reis Católicos". Carlos Almuíña añade que "leva o edificio dende o século XVI sen ese aditamentos que lle puxeron e se pode resolver de xeito máis elegante". Almuíña considera que "é un auténtico desprezo ós valores artísticos e Patrimoniais da sua fachada" y "invito ós composteláns que aman á súa cidade a que vaian ata a praza do Obradoiro para ver como quedaron as gárgolas".

De igual forma desde Apatrigal y la A.VV. Fonseca criticaron la aparición de nuevos "candados del amor" en el palco de la música en la Alameda compostelana así como en los bancos históricos de Sargadelos.

El concello de Santiago informa que la solución adoptada en el Hostal de los Reyes Católicos está prevista en el Plan Director del Hostal y autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta, que es la competente en este caso por ser un Bien de Interés Cultural (BIC). El Ayuntamiento, asegura el concejal de Urbanismo Iago Lestegás, no tiene delegada la autorización sectorial en los BIC. La evacuación de las aguas de las gárgolas renacentistas no funcionaba bien desde que se hizo el balcón barroco del primer piso, el agua vertía sobre el balcón, erosionándolo y llegando a afectar la fachada y los pavimentos del primer piso que absorbían la humedad. La solución adoptada también se utilizó en algunas gárgolas de la Catedral por el mismo motivo, es decir, para alejar el chorro de agua de la fachada, asegura el concejal de Urbanismo

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