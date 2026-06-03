La Xunta Local de Seguridade intensifica la coordinación entre las fuerzas de seguridad y compromete el refuerzo de la vigilancia en zonas sensibles en Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidieron la Junta Local de Seguridad convocada para repasar los detalles del dispositivo especial a través del festival O Son do Camiño 2026. En la reunión, en la que también participó el concejal de Convivencia, Xan Duro, se evaluaron los últimos datos sobre seguridad ciudadana y se tomó conocimiento del próximo refuerzo de efectivos de la Policía Nacional en Compostela.

La alcaldesa reiteró que "la seguridad ciudadana es un tema que nos ocupa y preocupa, en lo que se está haciendo un importantísimo trabajo de coordinación entre las diferentes administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad que queremos seguir intensificando". Goretti Sanmartín insistió en que los datos evaluados en la reunión "indican que Santiago es una ciudad relativamente segura, pero entendemos la preocupación vecinal y su demanda de una mayor intensificación de la vigilancia en algunas zonas". Por este motivo, apuntó, "como Ayuntamiento solicitamos un refuerzo de efectivos, con el objetivo de garantizar la sensación de seguridad y lograr actuaciones más efectivas, sabiendo que hay problemáticas que precisan actuaciones más transversales y de largo recorrido". La alcaldesa quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la vecina porque "está actuando, se seguirá actuando, y habrá un incremento de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local".

Refuerzo de la Policía Nacional

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en A Coruña insistió en que "Santiago tiene índices objetivos de criminalidad que nos permiten estar relativamente tranquilos, pero somos sensibles también a las sensaciones subjetivas de la vecina". Por ello, Julio Abalde avanzó que en las próximas semanas se van a incorporar 40 efectivos a la comisaría de la CNP en Santiago, tanto a través de concursos de traslados como policías en prácticas. También expresó la voluntad de la Policía Nacional de establecer reuniones estables con las asociaciones vecinales, y pidió la colaboración de la ciudadanía en la comunicación de todos los incidentes de los que tengan conocimiento.

Disminución de la delincuencia

Según los datos evaluados en la Junta Local de Seguridad de hoy, facilitados por la Policía Nacional, los principales indicadores de criminalidad están tener una evolución positiva en Santiago en lo que llevamos de año. En conjunto, las infracciones penales registradas en el municipio se han reducido un 15%, una evolución que el subdelegado valoró positivamente y que atribuyó al trabajo coordinado de las distintas fuerzas policiales y a la colaboración ciudadana.

Entre los datos más destacados figura el descenso del 23% en los delitos contra las personas, la reducción del 11% en los delitos contra la libertad sexual y la caída del 90% en los robos con fuerza en establecimientos. También bajan los delitos contra el patrimonio en un 14%, los delitos graves y menos graves en un 23% y los delitos leves en un 13%.

Festival El Son del Camino

En la Junta Local de Seguridad se han analizado las medidas de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, la Policía Nacional Adscrita, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Santiago, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del festival El Son del Camino, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio.

El dispositivo previsto, avalado por la experiencia de las ediciones anteriores, contará con un importante refuerzo de efectivos y medios especializados, con la participación de 200 efectivos en cada jornada del festival. La Policía Nacional movilizará unidades como la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), TEDAX, Información, Policía Judicial y la Brigada Móvil, que prestará servicio en la Estación Intermodal. Además, se desplegarán medios aéreos, incluidos drones y sistemas antidrón, así como la Unidad de Guías Caninos.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Yan Duro, confirmó que los dispositivos de movilidad serán similares a los de años anteriores, con algunas mejoras en lo que tiene que ver con el acceso a las personas residentes en el entorno del Monte del Disfrute. También se mantendrán los refuerzos de transporte público.