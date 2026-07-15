El concello de Santiago inicia las obras para mejorar la seguridad en la Rúa das Rodas con una plataforma peatonal

El Ayuntamiento de Santiago inició este martes las obras de construcción de un paso elevado en la Rúa das Rodas, con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones y, especialmente, la de los niños que asisten a la guardería que existe en ese punto.

La obra se adjudicó por 63.340 euros, con un plazo de ejecución de tres meses. El cierre total de la calle se mantendrá hasta la finalización de la primera fase de las obras.

El punto donde se implementa esta plataforma es un importante punto de acceso a la Ciudad Histórica, que formaba parte del antiguo foso de la muralla, y que conecta el almendro con los barrios adyacentes, los espacios verdes y las instalaciones importantes.

Dada la importancia de los pavimentos de piedra, que forman parte de la identidad del centro de Santiago de Compostela y del Camino de Santiago, se construirá una plataforma continua que nivelará ambas aceras, como extensión del pavimento característico y también como espacio preferido por los peatones. Asimismo, se instalará el drenaje necesario para la correcta evacuación del agua y se incorporarán zonas verdes urbanas y pequeños espacios habitables para mejorar la calidad del entorno.

Hoy comenzaron los trabajos preliminares para la demolición del pavimento existente, tras el corte del tráfico y la recogida de materiales que tuvieron lugar ayer, fecha efectiva del inicio de las obras. En las próximas semanas continuará la preparación de la base para el nuevo pavimento.