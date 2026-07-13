El concello de Santiago confirma la multa de más de 20.000 euros a Urbaser por incumplimientos del contrato de recogida de basura

El gobierno de Santiago ha desestimado el recurso de reposición presentado por Urbaser contra una multa de 20.025 euros impuesta por el "incumplimiento" del contrato de servicios de recogida convencional de residuos y limpieza viaria.

Así lo ha informado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local. Según ha explicado, la empresa presentó el recurso el 28 de noviembre de 2025 frente a la resolución municipal dictada el 29 de octubre de ese mismo año.

La sanción corresponde a cinco penalizaciones por distintos incumplimientos del contrato. Entre ellas figuran la "falta" de los medios personales comprometidos, considerada una infracción muy grave y sancionada con 9.015,19 euros; la "falta y demora" en la puesta a disposición de la infraestructura informática y tecnológica prevista, con una penalización de 3.005,06 euros; y las "deficiencias" detectadas en la limpieza y desinfección de contenedores, castigadas con 6.005,12 euros.

"A la vista de que los motivos de las sanciones están totalmente acreditados y que su imposición respetó todos los requisitos legales, se confirma plenamente la resolución", ha subrayado Louzao.