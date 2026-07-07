El nuevo jefe del Aeródromo Militar de Lavacolla será el coronel Luis Borque que tomará esta semana posesión al frente de las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en Lavacolla y el EVA10 en Noia. El coronel Luis Borque destaca en ONDA CERO el trabajo y preparación de los militares para que tiene como uno de los objetivos fundamentales la lucha contra los incendios. Este mes de julio vuelven a Santiago los aviones del Ala 43 que combaten los incendios forestales en el noroeste de España.
El coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu desvela que tras estos dos años al frente del aeródromo compostelano se va "con mucha morriña" y califica su experiencia en Santiago como "muy positiva" recordando la jornada de puertas abiertas celebrada en Lavacolla durante su mandato y en el que muchísimos compostelanos y visitantes pudieron ver de cerca aeronaves militares y conversar con tenientes pilotos de aviones de combate. El coronel Velázquez-Gaztelu recordó con emoción su paso por Compostela y promete volver a menudo a Santiago ciudad que se lleva en el corazón
El coronel Luis Borque releva al coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu al frente del aeródromo Militar de Lavacolla con la lucha contra los incendios forestales como uno de los "objetivos fundamentales"
Este mes de julio vuelven a Santiago los aviones del Ala 43 que combaten los incendios forestales en el noroeste de España
El nuevo jefe del Aeródromo Militar de Lavacolla será el coronel Luis Borque que tomará esta semana posesión al frente de las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en Lavacolla y el EVA10 en Noia. El coronel Luis Borque destaca en ONDA CERO el trabajo y preparación de los militares para que tiene como uno de los objetivos fundamentales la lucha contra los incendios. Este mes de julio vuelven a Santiago los aviones del Ala 43 que combaten los incendios forestales en el noroeste de España.