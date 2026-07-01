El concello de Santiago instalará en la Praza da Constitución y no en la Praza Roxa, como era habitual, la pantalla para ver a la Selección Española en el Mundial

El Concello de Santiago no instalará la pantalla gigante en la Praza Roxa, como era habitual, para ver los partidos de la Selección Española en el Mundial. Dentro del proceso de los Presupuestos Participativos, la propuesta más votada por los jóvenes fue la instalación de una pantalla para ver los partidos del Mundial de fútbol. El encuentro de mañana entre España y Austria podrá ver en la pantalla que estará localizada en la Plaza de la Constitución, mientras que para el partido del día 6 de julio, el lugar elegido es el parque de las Cancelas, en la esquina entre la avenida de Joán Paulo II y la avenida del Camino Francés.

El concejal del Partido Popular de Santiago José Ramón de la Fuente acusó al gobierno de Goretti Sanmartín de actuar con "sectarismo" en la organización de las pantallas para seguir los partidos de la Selección Española, al considerar que el Ejecutivo local "nunca quiso impulsar esta iniciativa y sólo la lleva a cabo porque fue la propuesta más votada por la ciudadanía en los presupuestos participativos".

De la Fuente recordó que el Partido Popular solicitó en su momento la instalación de pantallas gigantes para seguir el Mundial de la Selección Española Femenina y posteriormente la Eurocopa de la Selección Española Masculina, iniciativas que, según denunció, fueron rechazadas por el gobierno municipal.

El edil popular también recordó que el Ayuntamiento "tampoco colaboró" para instalar una pantalla en la Plaza de la Quintana con el objetivo de seguir el ascenso de la SD Compostela. "La ciudadanía tiene que saber que aquella iniciativa ha sido sufragada íntegramente por un particular y no por el Ayuntamiento. Eso sí, después vimos a los responsables del gobierno municipal querer ocupar la primera fila para salir en la foto", afirmó.