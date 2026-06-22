Aparece fallecido el hombre de 45 años detenido el viernes en relación a tres agresiones sexuales en O Milladoiro

El hombre detenido el pasado viernes por su presunta implicación en tres agresiones sexuales cometidas en O Milladoiro (Ames, A Coruña) fue hallado muerto el sábado en una carretera del municipio pontevedrés de Silleda. Fuentes cercanas al caso señalan que, por el momento, no existen indicios de la participación de terceras personas en el fallecimiento.

El fallecido, de 45 años y vecino de Silleda, había sido arrestado por la Guardia Civil como supuesto autor de tres delitos de agresión sexual perpetrados el mismo día en el núcleo urbano de O Milladoiro.

Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició en mayo a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas. La mujer relató que fue abordada de manera sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda con una clara motivación sexual. Logró zafarse del agresor y escapar para pedir ayuda y ponerse a salvo.

Las primeras pesquisas y la descripción física facilitada por la víctima permitieron a los investigadores determinar que el sospechoso habría actuado de forma similar en, al menos, otras dos ocasiones durante esa misma jornada en el municipio.

De acuerdo con la investigación, el presunto autor aprovechaba momentos de escasa visibilidad en la vía pública y la ausencia de cualquier vínculo previo con las jóvenes para llevar a cabo los ataques.

Los agentes también concluyeron que el sospechoso se desplazaba expresamente desde otra provincia para cometer las agresiones y regresaba posteriormente a su lugar de residencia.

La operación, bautizada como 'Millastalker', culminó con la localización y detención del investigado en Silleda (Pontevedra), donde se le atribuían tres delitos de agresión sexual.

Asimismo, la Guardia Civil trasladó la información obtenida y el modus operandi detectado al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de contrastar datos y colaborar en el esclarecimiento de otros posibles hechos de características similares que pudieran haberse producido en distintos puntos del país.