El aeropuerto de Santiago registra la mayor caída de pasajeros de los aeropuertos gallegos tras perder un 12,4% de viajeros respecto al anterior julio

Los tres aeropuertos gallegos registraron 519.387 pasajeros en julio de 2026, un 6,9% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando alcanzaron los 557.632 viajeros. A Coruña fue la única terminal de la comunidad que incrementó su tráfico, con un crecimiento del 0,9%, mientras que la mayor caída correspondió al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que perdió un 10,3% de pasajeros.

Los datos, publicados este miércoles por Aena en su balance correspondiente a julio, reflejan una evolución diferente a la del conjunto de España. Los aeropuertos de la red de Aena en el país cerraron el mes con 34,4 millones de pasajeros, un 5% más que en julio de 2025.

En Galicia, durante los siete primeros meses de 2026, los tres aeropuertos acumularon 2.723.199 pasajeros, 27.940 vuelos y 2.370 toneladas de mercancías. El número de viajeros supone alrededor de medio millón menos que en el mismo periodo del año pasado.

En este balance tiene un peso destacado el cierre temporal del aeropuerto de Santiago, que permaneció inoperativo durante un mes entre abril y mayo.

Precisamente, la terminal compostelana es la que registra la mayor caída acumulada en lo que va de año, con un descenso del 34,6% respecto al mismo periodo de 2025. Pese a ello, continúa siendo el aeropuerto gallego con mayor tráfico, con 1.214.570 pasajeros hasta julio.

Por su parte, tanto A Coruña como Vigo presentan una evolución positiva en el acumulado anual. El aeropuerto de Alvedro contabilizó 864.835 pasajeros, un 16,2% más, mientras que Peinador alcanzó los 643.795 viajeros, un 2,8% más.

Balance de julio en Galicia

Durante el pasado mes, los aeropuertos gallegos operaron 5.184 vuelos y movieron 395 toneladas de mercancías, además de los 519.387 pasajeros registrados.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro concentró 305.371 viajeros, un 10,3% menos que en julio de 2025. También redujo su actividad en cuanto a vuelos, con 2.217 movimientos, un 12,5% menos. En cambio, el tráfico de mercancías aumentó un 16,1%, hasta las 365 toneladas.

En A Coruña, el número de pasajeros ascendió a 114.134, un 0,9% más interanual. La terminal registró además 1.743 movimientos de aeronaves, un 12,7% más, y cerca de una tonelada de mercancías, un 39,1% más que un año antes.

Por último, Vigo contabilizó 99.882 pasajeros, un 4,1% menos que en julio de 2025. En este caso, los movimientos de aeronaves crecieron un 6,5%, hasta 1.224, mientras que el transporte de mercancías aumentó un 46,1%, hasta las 30 toneladas.

El tráfico aeroportuario crece un 5% en España

La evolución de los aeropuertos gallegos contrasta con la registrada en el conjunto de la red de Aena en España. Los aeródromos nacionales cerraron julio con 34,4 millones de pasajeros, un 5% más que en el mismo mes de 2025.

Si se tienen en cuenta todas las instalaciones del Grupo Aena —incluidos los 17 aeropuertos que gestiona en Brasil, Londres-Luton y Leeds Bradford—, el tráfico alcanzó cerca de 41 millones de pasajeros, un 4,9% más. En julio se operaron 341.080 vuelos, un 5,4% más, mientras que el transporte de mercancías se situó en 123.510 toneladas, un 5,4% menos.

Entre enero y julio, los aeropuertos de la red española acumularon 190,6 millones de viajeros, un 4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Según Aena, este crecimiento supone una ligera desaceleración frente al registrado entre enero y julio de 2025, cuando el incremento interanual fue del 4,1%.

En julio, la red nacional gestionó además 284.423 movimientos de aeronaves, un 6,1% más, y transportó 109.457 toneladas de mercancías, un 4,5% menos.

A nivel global, los aeropuertos del Grupo Aena sumaron 230,8 millones de pasajeros en los siete primeros meses de 2026, un 4% más que en el mismo periodo de 2025. En este periodo se registraron 1,9 millones de movimientos de aeronaves, un 3,6% más, y se transportaron 863.121 toneladas de mercancías, un 0,2% menos.