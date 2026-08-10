Santiago impulsa la implantación de la nueva sede de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha aprobado, en su sesión ordinaria de este lunes, un protocolo de colaboración con la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para favorecer la implantación de su nueva sede en Santiago de Compostela.

Según explicó la portavoz municipal, Míriam Louzao, el objetivo del protocolo es posibilitar la construcción de la nueva sede y de las instalaciones que necesita la Fundación. Para ello, el Ayuntamiento impulsará la tramitación de las actuaciones necesarias para la cesión, o la figura jurídica que corresponda, de la parcela vacante situada junto al aparcamiento en superficie de Santa Marta, en la calle de las Trece Rosas.

Actualmente, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica tiene su sede en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), pero las instalaciones de las que dispone resultan insuficientes para desarrollar en condiciones adecuadas sus actividades de investigación y científico-sanitarias. Esta limitación también dificulta la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos investigadores de mayor alcance.

Louzao destacó que la construcción de la nueva sede supondrá la implantación en Santiago de una entidad sanitaria e investigadora de referencia y con prestigio internacional. A su juicio, el proyecto contribuirá a reforzar la posición de la ciudad en el ámbito científico y sanitario.

Ampliación de la red de saneamiento en Formarís

La Xunta de Goberno Local también ha adjudicado a la empresa Obras y Viales de Galicia SL el contrato para ejecutar la ampliación de la red de saneamiento en el sector este del lugar de Formarís, en Enfesta. La empresa presentó una oferta de 251.420 euros, IVA incluido.

La actuación, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único de Ayuntamientos) POS+ 2025, contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las obras permitirán ampliar la red municipal de saneamiento de aguas residuales y extender este servicio a los lugares de A Sionlla de Abaixo y Formarís. El proyecto contempla además la conexión con la red municipal existente en el núcleo de A Sionlla de Arriba. En total, 23 viviendas podrán acceder al servicio municipal de saneamiento.

Licencias de obra y otros acuerdos

En materia de licencias de obra mayor, el Gobierno local ha autorizado la demolición de una vivienda unifamiliar situada en el número 26 de la rúa do Carme de Abaixo, así como la construcción de un muro de contención en las parcelas correspondientes a los números 11 y 12 de la rúa da Virxe da Cerca.

Por otra parte, en relación con la factura correspondiente al mes de enero del contrato de gestión de los centros socioculturales, se ha aprobado retener las cantidades adeudadas a la empresa SERVIPLUSTOTAL SL como garantía del pago de los salarios a sus trabajadores. La medida responde a la existencia de deudas salariales acreditadas y no satisfechas del personal adscrito a los contratos de gestión de la red de centros socioculturales del Ayuntamiento de Santiago, correspondientes a los lotes I y IV.

La Xunta de Goberno Local aprobó asimismo la convocatoria para la cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales destinadas a entrenamientos y actividades físicas durante la temporada 2026/27.

Finalmente, también recibió el visto bueno la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de dinamización y promoción del pequeño comercio, así como otros convenios de colaboración.