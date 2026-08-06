Suceso en Bertamiráns

Investigan como asesinato el atropello mortal presuntamente intencionado de Bertamiráns

La Guardia Civil detuvo al presunto autor tras concluir que embistió deliberadamente a la víctima después de una discusión y aprecia indicios de alevosía

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Investigan como asesinato el atropello mortal presuntamente intencionado de Bertamiráns
Investigan como asesinato el atropello mortal presuntamente intencionado de Bertamiráns | Protección Civil Ames

La Guardia Civil investiga como un presunto delito de asesinato el atropello mortal ocurrido en la madrugada del miércoles en Bertamiráns, en el municipio coruñés de Ames. El supuesto autor fue detenido horas después y los investigadores consideran que existen indicios de que actuó con alevosía.

Los hechos se produjeron sobre las 00.45 horas, cuando una persona fue arrollada mientras cruzaba un paso de peatones de Bertamiráns. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad y finalmente falleció.

Las primeras pesquisas, apoyadas en los testimonios recabados por los agentes, apuntaron desde el inicio a que el atropello había sido intencionado. La investigación concluye que, minutos antes del suceso, el presunto autor y la víctima mantuvieron una discusión en la vía pública.

Según la Guardia Civil, el investigado se dirigió después a su vehículo, realizó una maniobra y condujo hasta el lugar donde se encontraba la víctima, a la que embistió de forma violenta antes de abandonar la zona.

El sospechoso fue detenido durante la tarde del miércoles en Bertamiráns. El Instituto Armado ha confirmado que, de forma indiciaria, se aprecian "circunstancias compatibles con la alevosía", por lo que las diligencias se instruyen por un presunto delito de asesinato.

En la investigación también participa la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, que realizó la inspección técnico-ocular del lugar de los hechos.

Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia competente, que continúa con la tramitación del procedimiento. La investigación permanece abierta.

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