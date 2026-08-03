Autónomos compostelanos critican el "deterioro" del casco histórico y reclama más apoyo al emprendimiento en Santiago

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Compostela ha criticado la gestión del gobierno municipal de Santiago y ha reprochado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el "deterioro" del casco histórico, la falta de una estrategia para su reconversión y la "ausencia" de políticas de apoyo al emprendimiento.

En un comunicado, la organización sostiene que el balance realizado recientemente por la regidora sobre la gestión municipal ofrece una visión "alejada" de la realidad que, a su juicio, viven los trabajadores autónomos de la ciudad. En este sentido, considera que los principales problemas de Santiago "siguen sin abordarse con la profundidad y la determinación que requieren".

UPTA Compostela denuncia que los autónomos desarrollan su actividad en una ciudad con "importantes deficiencias" en materia de limpieza y mantenimiento urbano. Según la organización, la imagen que presentan numerosas calles, tanto del casco histórico como de otros barrios, "dista mucho de la que debería ofrecer una capital de referencia internacional como Santiago".

Asimismo, insiste en el "progresivo deterioro" de la zona monumental y reclama la puesta en marcha de una estrategia integral para su reconversión. "Santiago recibe cada año cientos de miles de visitantes y el casco histórico debe ser la mejor carta de presentación de la ciudad", subraya.

La organización también lamenta la falta de una política municipal orientada a impulsar el emprendimiento. En este ámbito, defiende la necesidad de facilitar la creación de nuevas empresas, atraer talento, reducir las trabas administrativas e impulsar incentivos que favorezcan la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Por último, el presidente de UPTA Compostela, Eduardo Abad, ha advertido de que Santiago "continúa perdiendo trabajadores autónomos mientras otras ciudades avanzan" y ha reclamado la elaboración de un Plan Director que defina una estrategia de futuro para la ciudad, consensuada con los agentes económicos y sociales. "Seguimos esperando una respuesta", concluye.