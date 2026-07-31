El Museo do Pobo Galego será la sede definitiva de las estatuas de Abraham e Isaac del Mestre Mateo

Las estatuas de Abraham e Isaac, obra del Mestre Mateo, ya tienen destino definitivo. El Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, albergará de forma permanente estas emblemáticas piezas del patrimonio gallego, recuperadas el pasado mes de diciembre tras permanecer durante más de 70 años en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco.

El anuncio fue realizado este viernes por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien explicó que la elección del museo es el resultado de un proceso de análisis en el que participaron especialistas e instituciones culturales. Según destacó, la decisión se tomó tras un procedimiento "con mucha participación y de gran calidad".

Un espacio para el patrimonio y la memoria

La ubicación elegida responde al objetivo de ofrecer una doble lectura de las esculturas: por un lado, poner en valor su importancia histórica y artística y, por otro, recordar el proceso de expolio y recuperación del patrimonio.

"El lugar debe permitir ese doble objetivo y pensamos que lo mejor es hacerlo en un espacio abierto a toda la ciudadanía, cercano y accesible para todo el mundo. Por eso entendemos que el mejor sitio es el museo", señaló la regidora.

Las esculturas se instalarán en la nueva ala del edificio, de titularidad municipal, donde compartirán espacio con otras piezas destacadas de los fondos patrimoniales compostelanos.

Balance del curso político

Durante la comparecencia, Goretti Sanmartín aprovechó para hacer balance del curso político, que calificó como un periodo de "muy buenas noticias" y de "muchos deberes hechos".

Entre los principales logros destacó la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, la adjudicación del nuevo contrato de transporte urbano y la constitución del Foro de Turismo Sustentable.