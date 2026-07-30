Wizz Air abrirá una base en Santiago y sumará siete nuevas rutas nacionales e internacionales

Wizz Air continúa reforzando su apuesta por Galicia. La compañía aérea ha anunciado la apertura de una nueva base operativa en el aeropuerto de Santiago de Compostela a partir de febrero de 2027, un movimiento que permitirá ampliar su red de destinos y mejorar la conectividad de la capital gallega con siete nuevas rutas.

El anuncio se realizó este jueves durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Santiago, en la que participaron representantes de la aerolínea, la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Dos rutas internacionales desde diciembre

Antes de la apertura de la base, Wizz Air pondrá en marcha dos conexiones internacionales. La primera unirá Santiago con Varsovia-Modlin desde el 1 de diciembre, con vuelos los jueves y sábados. Posteriormente, el 14 de diciembre, comenzará a operar la ruta entre Santiago y Roma-Fiumicino, con frecuencias los lunes y viernes.

Los billetes para todas las rutas estarán disponibles a partir del 30 de julio.

Cinco nuevos destinos nacionales

A estas conexiones internacionales se suman las tres rutas nacionales anunciadas recientemente —Madrid, Valencia y Bilbao— y otras cinco nuevas presentadas este jueves: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga y Zaragoza.

Las rutas a Madrid, Valencia y Bilbao comenzarán a operar en noviembre de este año, mientras que los cinco nuevos destinos nacionales estarán disponibles entre el 1 y el 2 de febrero de 2027, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la nueva base de Wizz Air en Santiago.

La compañía ya había anunciado este mismo mes la apertura de sus primeras bases en España, ubicadas en Madrid y Valencia.

Un paso más en la expansión de Wizz Air en España

Durante la presentación, el responsable de Red de Wizz Air, Samuel Ferrera, destacó que la apertura de la base de Santiago representa un nuevo hito dentro del plan de crecimiento de la aerolínea en España.

"La apertura de nuestra nueva base en Santiago marca otro importante hito en la expansión de Wizz Air en España. Este anuncio forma parte de nuestro ambicioso plan de crecimiento a cinco años, con el que aspiramos a ampliar significativamente nuestra presencia y conectividad en todo el país", afirmó.

Contar con un avión basado en Lavacolla permitirá a la compañía aumentar la flexibilidad operativa, mejorar la programación de vuelos y facilitar la incorporación de nuevos destinos en el futuro.

Una aerolínea en crecimiento

Wizz Air recordó además algunos de los principales datos de su actividad. La compañía dispone de una flota de 270 aeronaves, compuesta mayoritariamente por modelos Airbus Neo, considerados entre los más eficientes del mercado.

Durante el último año transportó cerca de 89 millones de pasajeros, operando alrededor de 1.000 rutas hacia más de 200 destinos y superando los 1.000 vuelos diarios.

Respaldo institucional

Las administraciones presentes en el acto celebraron el anuncio y destacaron el impacto que tendrá sobre el turismo y la economía gallega.

El conselleiro Diego Calvo agradeció la apuesta de Wizz Air por Santiago y por Galicia, al tiempo que reiteró el compromiso de la Xunta para seguir apoyando iniciativas que permitan consolidar el crecimiento del aeropuerto compostelano.

Por su parte, la alcaldesa Goretti Sanmartín calificó la jornada como "un día muy feliz", resultado de un intenso trabajo conjunto entre las instituciones y la compañía.

Sanmartín puso especial énfasis en la nueva conexión con Roma, al recordar que Italia constituye el segundo mercado turístico internacional para Santiago, solo por detrás de Estados Unidos. En este sentido, recordó que el pasado mes de mayo se inauguró la conexión aérea directa con Nueva York.

La regidora destacó además que Santiago cuenta este verano con 17 rutas internacionales que conectan la ciudad con tres continentes, y expresó el objetivo de mantener e incrementar esa oferta también durante la temporada de invierno.