El gobierno local aprueba la convocatoria para la concesión de 29 nuevas licencias de taxi en Santiago

Xan Duro explicó que Santiago cuenta actualmente con 144 licencias de taxi en funcionamiento, "las mismas que en 1998 a pesar de la evolución que ha experimentado la ciudad en términos de población, población vinculada y presión turística". En este sentido, el concejal recordó que actualmente se cumple la proporción legal de un taxi por cada mil habitantes, "pero creemos que ante la Xunta de Galicia, administración que debe autorizar las nuevas licencias, la oferta no se ajusta a la demanda real de Compostela porque por cada 100 habitantes hay otros 77 vinculados a la ciudad por motivos de estudio, "Trabajo u otras causas." Además, insistió, "no era lógico tener los mismos taxis operativos que hace diez años, cuando en este tiempo hemos ganado 4.000 habitantes, más de 200.000 peregrinos y 1,5 millones de pasajeros en el aeropuerto de Rosalía de Castro."

El Consejero de Movilidad señaló que finalmente las 29 nuevas licencias serán para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, "teniendo en cuenta una solicitud del propio sector taxista y la demanda de diferentes entidades sociales". Xan Duro señaló que, aunque se cumplió la tasa legal que obliga a tener el 5% de taxis adaptados, "las necesidades parecen mayores y se estima que la demanda actual tenderá a aumentar debido al envejecimiento de la población". "Todos los residentes tienen derecho a acceder al transporte público en igualdad de condiciones, y cuando el suministro de vehículos adaptados es mínimo, ese derecho no se salvaguarda."

En cuanto al procedimiento para la concesión de las nuevas licencias, el edificio subrayó que establecen criterios de evaluación que "pretenden favorecer que las personas que vienen trabajando como conductores y taxistas asalariados accedan a su propio carné". También se refirió a la tasa de acceso a la licencia, fijada en 88.000 euros "según un estudio que evalúa tanto los gastos como los ingresos que generaría la licencia, y que recoge que los precios medios de la transferencia de licencias en Santiago han estado entre 140.000 y 150.000 euros en los últimos años".

Requisitos

El plazo para presentar solicitudes comenzará el día después de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña y finalizará el 18 de septiembre de 2026.

Para acceder a una nueva licencia de taxi, es necesario demostrar la propiedad del vehículo turístico en cualquier régimen de uso legalmente válido y su cumplimiento de los requisitos técnicos. Asimismo, será necesario contar con formación profesional para prestar servicios de taxi, obteniendo el certificado de aptitud profesional correspondiente emitido por el Ayuntamiento de Santiago. El Departamento de Movilidad convocará y resolverá las pruebas pertinentes antes de enviar a la Xunta el informe municipal sobre el cumplimiento de los requisitos para poder poseer la licencia.

Se excluirán las solicitudes de personas que posean más de dos licencias de taxi en el municipio de Santiago, y aquellas que hayan realizado la transmisión de otra licencia en los cinco años inmediatamente anteriores a esta llamada.

Criterios de valoración

Para la evaluación de las solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Gallega de Taxis, se establecen diferentes criterios de cualificación. Se otorgarán hasta 50 puntos por la antigüedad del solicitante como taxista a tiempo completo (2 puntos por cada año o por una fracción de más de 6 meses); y hasta 35 puntos por antigüedad como titular de licencia de taxi (1 punto por cada año o fracción de más de 6 meses). Además, el compromiso medioambiental será especialmente valorado en la elección de vehículos para la prestación del servicio, de modo que la asignación de un vehículo con certificación energética de "0 emisiones" supondrá obtener 15 puntos, y si el vehículo es "Eco", se otorgarán 10 puntos.

En caso de empate en la puntuación, se dará preferencia a las puntuaciones más altas obtenidas en las secciones de conductor asalariado y antigüedad como piloto.

Procedimiento de adjudicación

El Consejero de Movilidad explicó que la selección y concesión de licencias, tal y como lo establece la ley, debe cumplir con un procedimiento coordinado entre la administración local y la regional. Así, antes de la resolución del concurso, el Ayuntamiento debe enviar la documentación de las personas seleccionadas a la Xunta de Galicia, para que la administración regional emita un informe vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos para poder ser titular de autorizaciones de taxis interurbanos. Una vez emitido este informe, el Ayuntamiento resolverá el concurso y otorgará las licencias de taxi, y la Xunta concederá automáticamente la autorización interurbana.

El Ayuntamiento creará un comité de evaluación encargado de calificar toda la documentación presentada por los solicitantes. Tras finalizar el plazo para presentar solicitudes, la documentación presentada será calificada y, si es necesario, deberá completarse o enmendarla en un plazo de 10 días laborables. Una vez realizada la evaluación, la comisión informará del resultado a la Junta de Gobierno, que hará la propuesta para la resolución del proceso y la transferirá a la Xunta de Galicia para la emisión del informe vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos para poder ser titular de autorizaciones de taxis interurbanos.

Si el informe de la administración regional es favorable, la Junta de Gobierno exigirá a los 29 licitantes propuestos como adjudicados que presenten la documentación que demuestre la propiedad y disposición efectiva del vehículo para la prestación del servicio en un plazo de 20 días laborables, contando desde lo siguiente hasta el que recibió el requisito: contrato de compraventa, arrendamiento o arrendamiento; Permiso de matriculación del vehículo y tarjeta de inspección técnica del vehículo o certificado de aduana o fabricación en caso de que el vehículo aún no esté registrado (en este caso, se concederá un periodo adicional para demostrar esta disponibilidad). En el mismo plazo deben presentarse la documentación del seguro del vehículo, la declaración de registro en el Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, así como el recibo que acredite el pago de la tasa de 88.000 euros fijada en el procedimiento.

Si hay alguna deficiencia en la documentación presentada, se notificará a la persona interesada, requiriendo que la pague en un plazo de 10 días laborables. Si no lo haces, procederás a solicitar la documentación del siguiente clasificado en el proceso de evaluación.

El inicio del servicio debe comenzar dentro de un plazo máximo de un mes desde la concesión definitiva de la licencia. El incumplimiento de este plazo puede suponer la revocación de la concesión.

Las licencias de taxi tendrán validez permanente, siempre que no haya renuncia ni fallecimiento de su titular sin herederos, si se declara la caducidad o se acuerda su revocación. Las 29 licencias de este concurso se conceden de forma permanente como taxis adaptados, por lo que deben cumplirse las normativas de accesibilidad.