La nueva red de autobuses de Santiago prevé arrancar en otoño con 16 líneas, conexiones con el rural compostelano y servicio nocturno

La nueva red de autobuses de Santiago de Compostela comenzará a funcionar previsiblemente este otoño con un total de 16 líneas y cerca de 700 paradas, tras una profunda reorganización del servicio actual. Entre las principales novedades destacan la creación de tres líneas alimentadoras para conectar las parroquias rurales con la red urbana y la puesta en marcha de un servicio nocturno que operará de miércoles a sábado.

El gobierno local aprobó este miércoles la adjudicación del contrato a una UTE liderada por Monbus. La concesión tendrá una duración de 13 años y un valor estimado de 252,5 millones de euros. El importe que abonará el Ayuntamiento será finalmente casi diez millones de euros inferior al previsto inicialmente en la licitación. Según el ejecutivo municipal, esta reducción no supondrá un recorte de la inversión, ya que el ahorro se destinará a una bolsa de kilómetros que permitirá adaptar el servicio a futuras necesidades.

El contrato no podrá formalizarse antes de 15 días. A partir de su firma, la empresa dispondrá de tres meses para poner en marcha la nueva red. Por ello, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sitúa el inicio del servicio durante el próximo otoño. La regidora presentó este jueves los detalles del proyecto junto al concejal de Movilidad, Xan Duro.

Nuevas líneas y mejor conexión

La red incorporará una nueva línea TransSantiago, que conectará el límite con Milladoiro (Ames) y el límite con Sigüeiro (Oroso), además de reforzar el servicio hacia los polígonos industriales.

También se crearán tres líneas alimentadoras para el rural, que recorrerán distintas parroquias y enlazarán con las líneas principales que acceden al centro urbano. A ello se sumarán dos líneas circulares que unirán el Campus Norte, As Fontiñas, los hospitales y el Campus Sur.

Otra de las principales novedades será el esperado autobús nocturno, que prestará servicio entre las 23.00 y las 05.00 horas durante las noches de miércoles a sábado.

Con esta reorganización, el Ayuntamiento busca simplificar el mapa de líneas, ampliar la cobertura territorial y mejorar la conectividad entre todos los barrios y parroquias. "Va a conectar todos los puntos de Santiago de una forma ágil y cómoda, tanto para quienes viven aquí como para quienes nos visitan", destacó la alcaldesa.

Nuevas tarifas

La implantación de la nueva red también supondrá cambios en las tarifas.

El bono ordinario, utilizado por aproximadamente la mitad de los usuarios, tendrá un precio de 0,63 euros por viaje, mientras que el bono escolar costará 0,48 euros. Además, se incorporará un bono mensual de 35 euros que permitirá realizar viajes ilimitados.

Por su parte, el billete sencillo pasará a costar 1,40 euros, aunque esta modalidad representa únicamente el 13 % de los desplazamientos. El gobierno local confía en que las nuevas condiciones incentiven el uso del transporte público.

Renovación completa de la flota

El nuevo contrato contempla la sustitución íntegra de la flota por 67 autobuses nuevos. De ellos, 18 serán eléctricos y el resto funcionarán con gas natural comprimido. Monbus dispondrá de un plazo máximo de un año desde el inicio del contrato para completar la renovación.

Hasta entonces operará una flota provisional con el mismo número de vehículos, que deberá cumplir los estándares de calidad y seguridad fijados en el pliego. El Ayuntamiento destaca que la empresa obtuvo la máxima puntuación en este apartado y asegura que desde el primer día ya se apreciará una mejora significativa del servicio. De hecho, inicialmente circularán 15 autobuses totalmente eléctricos.

Los nuevos vehículos recuperarán los tradicionales colores azul y blanco de los autobuses compostelanos, incorporando además una franja roja inspirada en la bandera de la ciudad. La flota recibirá también una nueva identidad bajo el nombre de Stela.

Información en tiempo real y mayor accesibilidad

La red contará con un sistema de información en tiempo real basado en geolocalización. Los usuarios podrán consultar los tiempos de llegada, las correspondencias y posibles incidencias tanto en pantallas instaladas en vehículos y paradas como a través de una aplicación móvil, que actualizará la información cada cinco segundos.

El proyecto también refuerza la accesibilidad con pictogramas específicos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), información en braille y el sistema NaviLens para facilitar el uso del transporte a personas con discapacidad visual o auditiva.

Además, Monbus incorporará mejoras orientadas al confort y la seguridad de los viajeros, como conexión wifi gratuita, puntos de recarga para dispositivos móviles y nuevos sistemas de seguridad en los vehículos.

Para el concejal de Movilidad, estas actuaciones permitirán situar el transporte urbano compostelano "en el siglo XXI" y convertirlo en uno de los sistemas de autobús más avanzados de Galicia.