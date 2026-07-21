Vuelven las Fiestas del Apóstol con una programación marcada por la calidad y la diversidad cultural

El pistoletazo de salida del Apóstol se da este miércoles, con un pregón a cargo de Ghaleb Jaber Ibrahim, médico y refugiado que llegó a Compostela en 1970 y contribuyó a proyectar una ciudad más diversa y lugar de intercambio cultural.

El pregón será a las 21.30 h desde los balcones del Palacio de Raxoi, después del concierto de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), que actúa en la Quintana a las 20.00 horas dirigida por Baldur Brönnimann y con la soplano Lada Bockova.

Diez días de fiesta ateigarán los grandes espacios dedicados a espectáculos, como la Quintana, el Taller, la Alameda, Galeras, el Toural, Plaza de San Martiño Pinario, Mazarelos o el Parque Eugenio Granell, así como diversas ubicaciones en el rural.

Conciertos

La Quintana será el escenario de la Muestra de Danza urbana el jueves 23 al mediodía y del concierto de Julian Marley & The Uprising esa misma noche. Al día siguiente, el viernes 24, a las 12.00 horas se acompañarán allí los gigantes y cabezudos para dirigirse al Toural; y a las 21.00 horas Lila Dons actuará acompañada por Belén Tajes. El sábado 25 tendrán lugar en el mismo espacio las Jornadas de Folclore Gallego y el domingo 26 y mediodía, el concierto Horizonte Tradición de la Banda Municipal con Pedro Lamas, dentro del Tradfest, que traerá también a la Quintana la Felisa Segade y a Budiño esa noche. El lunes 27 será el turno de La Perra Blanco y el martes 28 se abrirá paso la alegría flamenca de la Fiesta Gitana Gallega La Tarara. A continuación, el miércoles 29 actuarán Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie y el jueves 30, Shego. The Rapants pondrán el ramo las fiestas en la Quintana el viernes 31.

El Teatro Principal acogerá conciertos Peregrinos Musicales el lunes 27 y el miércoles 29. De allí saldrá también la comparsa de cabezudos el Día del Apóstol.

Na Alameda, después de celebrarse la edición XLVIII del tradicional Torneo de Chave la pasada fin de semana, actuarán las orquestas Finisterre (jueves 21), Compostela (viernes 24), Tania Veiras y los Cumbiapop (sábado 25), Costa Dorada (jueves 30) y Suavecito (viernes 31). Las tardes del martes 28, miércoles 29 y jueves 30 habrá jadrez al aire libre, con partidas amistosas, lentas o rápidas, de todos los niveles y edades.

Espectáculo de fuegos artificiales y videomapeo

Desde la Alameda se lanzarán también, como es tradicional, los juegos del espectáculo pirotécnico, que la noche del 24 llenará de color el cielo de Compostela desde este parque y otros dos puntos: la Ciudad de la Cultura y el parque Carlomagno, en las Fontiñas. El viernes 31 los juegos despedirán las fiestas, desde la Alameda.

El Taller es el espacio que da la bienvenida al Apóstol 2026 con el pregón de Jaber Ibrahim y será también el Palacio de Raxoi el foco de atención del novidoso 'videomapping' que transformará la fachada del Palacio de Raxoi en un lenguaje vivo, gracias a la recaudación de la tasa turística. Este espectáculo tiene una duración de nueve minutos y se podrá ver los días 24, 25 y 26 de julio. La noche del viernes 24 habrá pases cada 15 minutos entre las 00.00 y las 2.00 horas, mientras que las dos noches siguientes serán entre las 23.00 y a 1.00 horas.

Día del Traje, Tradfest y Día de Padrón

El domingo 26 se celebra el Día del Traje, con desfile de trajes tradicionales a las 11.45 desde la Alameda y a las 19.00 horas desde San Martiño. Esa misma jornada, el Tradfest llega con el ruadas y un completo programa de conciertos que llenan de sonidos tradicionales la Iglesia de la Universidad y las plaza de Mazarelos y de la Quintana.

El lunes 27, la plaza del Taller será un año más el escenario de celebración del Día de Padrón en Santiago, con la actuación de las bandas municipales de ambos ayuntamientos a las 13.00 horas.

Fiesta del Cine de Pícara y Compostela

El parque de Galleras se llenará de música, juegos y diversión en la Fiesta Pícara del Apóstol el próximo jueves 23 de 17.30 a 21.00 horas con las actuaciones musicales de Uxía Lambona y la Banda Molona y La Gramola Gominola, talleres y juegos para los más pequeños.

Compostela Cinema vuelve con una programación variada y repartida por las distintas zonas de la ciudad. En la plaza de La Lavacolla el lunes 27 se proyectará 'Flow' a las 20.00 horas y 'Sirat' a las 22.00 horas. En la plaza de la Vecina de la Gracia el martes 28 a las 20.00 horas habrá un pase de 'Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas' y a continuación, 'San Simón' a las 22.00 horas. En el exterior del Centro Cultural de Berdía el miércoles 29 se podrá ver 'La gallina Turuleca' a las 20.00 y Romería a las 22.00 horas. Finalmente, en el Parque Eugenio Granell el jueves 30 habrá pases de 'Nocturna' (20.00 horas) y 'Rondallas' (22.00 horas)

Completan la programación las alboradas y los Cantos de Taberna, en San Lázaro y San Pedro el viernes 31.

Punto Lila y atracciones sin ruido

Como en años anteriores habrá un Punto lila en la Alameda de 22 al 31 de julio de 20.00 a 1.00 horas. Las atracciones estarán instaladas hasta el 2 de agosto e incluyen tres días de horario inclusivo sin ruido para que puedan ser accesibles a todas las personas: de 17 a 19 horas los días 21, 28 y 29.