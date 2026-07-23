Las Fiestas del Apóstol traen este viernes a la plaza del Obradoiro la experiencia inmersiva del espectáculo de 'videomapping'

La programación de las Fiestas del Apóstol llega este viernes a la estrella del videomapping que constituye la principal novedad del cartel de este año. Con una duración de nueve minutos, el espectáculo podrá verse después de los fuegos en nueve pases, cada 15 minutos entre las 00.00 y las 2.00 horas.

A través de un recorrido narrativo lleno de imaginación, la fachada cobrará vida mediante diferentes escenas que jugarán con la arquitectura del edificio. La construcción y el derrumbe de sus muros, los efectos de alumbrado, los mecanismos ocultos que semejan dar vida al palacio o la irrupción de la naturaleza convertirán el espacio en un escenario en constante transformación.

El espectáculo evolucionará hacia universos llenos de color y fantasía, en los que el edificio se convertirá en un gran juguete, se cubrirá de sorprendentes texturas y reinterpretará elementos de la tradición gallega desde un lenguaje contemporáneo. La música marcará el ritmo de una puesta en escena en la que imagen y son avanzarán de la mano hasta desembocar en un espectacular final de fuegos artificiales virtuales que llenarán la fachada de luz y color.

La coceja de Fiestas, Pilar Lueiro, anima la vecina a disfrutar de este espectáculo y a hacerlo con seguridad, siguiendo a las indicaciones y los flujos. Podrá verse también las dos noches siguientes, el sábado 25 y el domingo 26, entre las 23.00 y a 1.00 horas.

Las Fiestas del Apóstol incorporan este año este espectáculo audiovisual inmersivo gracias a la financiación del Impuesto de Estancias Turísticas, con un presupuesto de unos 100.000 euros. El videomapping está diseñado por la empresa Qatro Gatos y será positivo por Art Music como una experiencia para todos los públicos que pone en valor el patrimonio arquitectónico de Santiago a través de las nuevas tecnologías, ofreciendo una mirada contemporánea sobre uno de los edificios más representativos de la ciudad.

Concierto y espectáculo de fuegos artificiales de Lila Downs

Los tradicionales fuegos del Apóstol se lanzarán, como el año pasado, el día 24 a partir de las 23.30 horas de forma sincronizada desde la Alameda, la escalinata de las Fontiñas (parque Carlomagno) y la Ciudad de la Cultura, permitiendo a un gran número de compostelanos y visitantes presenciar el espectáculo desde diferentes ubicaciones, con variedad de efectos de colores.

El programa de fiestas para este viernes 24 de julio comenzará a las diez de la mañana con la alborada de la A.C. Pana Rayada de la Pontepedriña a San Fiz de Solovio e incluye también encuentro de gigantes y cabezudos en la Quintana (12.00 horas) y en el Toural (12.30 horas). A partir das nove da noite, a plaza da Quintana acogerá o concierto de Lila Downs e Belém Tajes.