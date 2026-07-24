La Policía Nacional detona un proyectil hallado en una zona de la parroquia de san Xoan de Fecha en Santiago y no descarta que sea de la Guerra Civil

Especialistas del grupo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional llevaron a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería de 62 milímetros hallado en una zona rural de Santiago de Compostela. Por sus características, los investigadores no descartan que pueda datar de la Guerra Civil española.

La intervención tuvo lugar a las 22.00 horas del jueves en el mismo punto donde fue localizado el proyectil, en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia de San Xoán de Fecha. El hallazgo fue comunicado por trabajadores de una empresa que realizaba labores de desbroce en la zona. La operación concluyó sin que se registrasen daños personales ni materiales.

Según informó la Policía Nacional, tras recibir el aviso varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para impedir el acceso y evitar cualquier manipulación del artefacto que pudiera desencadenar una explosión.

Antes de proceder a su destrucción, los Tedax inspeccionaron el entorno para comprobar que no existían otros explosivos. Durante la batida localizaron un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta en las proximidades.

Tras evaluar el estado del proyectil y el riesgo que entrañaba su manipulación, los especialistas optaron por destruirlo mediante una explosión controlada utilizando medios técnicos especializados. La actuación se desarrolló conforme al protocolo establecido y contó con la presencia de efectivos del servicio de bomberos y de una unidad del 061.

El proyectil, de 62 milímetros de calibre, conservaba la espoleta activada, aunque no había llegado a detonar. Esta circunstancia lleva a la Policía Nacional a considerar que podría tratarse de un artefacto de la Guerra Civil española. Por su parte, el cordón detonante y la mecha hallados en la zona fueron intervenidos por los especialistas para su posterior análisis.