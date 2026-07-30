Las instalaciones del nuevo Centro de Distribución de Mercancías, destinadas a mitigar el impacto del tráfico en la Ciudad Histórica de Santiago, han sido presentadas públicamente

También estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el presidente de Mercasa, José Miñones, y el director del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez. La visita fue liderada por el gerente de Mercagalicia, Belén Hernández.

El objetivo de este Centro, situado junto a la sede de Mercagalicia, en la Via de la Cierva del Polígono Industrial del Tambre, es reducir la presencia de vehículos de reparto en la Ciudad Histórica, buscando conciliar la sostenibilidad medioambiental con la movilidad eficiente y la protección del patrimonio.

Sanmartín Rei señaló durante la visita que esta nueva infraestructura responde a un "modelo esencial para las zonas históricas, donde es necesario reducir no solo las emisiones sino también el número y tamaño de vehículos", recordando que la Ciudad Histórica de Santiago fue declarada zona peatonal en 1993 y que "tres décadas después necesita otra oleada de medidas para desatar la saturación que ocurre en calles y plazas durante el horario de distribución, que protejan de forma más eficaz las aceras y edificios de un complejo patrimonial insustituible y que mejoren la calidad de vida de las personas que viven y transitan por ese espacio."

El alcalde afirmó que este proyecto permitirá generar aprendizajes "de la gestión logística de última milla en zonas de bajas emisiones" y, por tanto, será "útil y replicable en otras ciudades". También subrayó que la plataforma está situada "en un área urbana con capacidad de crecimiento" y que tiene el potencial de convertirse en "un vector de conexión entre producción y consumo, con la Plaza de Abastos como eslabón fundamental de una cadena que debemos mantener y promover" en el contexto gallego, "un país con un sector primario potente" y "en un momento en que la calidad alimentaria y la sostenibilidad son objetivos socialmente compartidos".

Por su parte, José Miñones afirmó que "la logística de la última milla es uno de los grandes retos de nuestro sistema alimentario y de nuestras ciudades. Esta infraestructura es mucho más que eso, es transformadora. Y este proyecto piloto sienta las bases para un modelo que podría extenderse por toda España. Hoy, todas las ciudades de España y toda la red de mercados miran hacia Santiago."

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, recordó que el Centro es fruto de la colaboración y el trabajo conjunto de diferentes agentes. Calificó la plataforma como "un proyecto diseñado para una ciudad mucho más amigable y cómoda, que mejora día a día la vida de los residentes y las personas que trabajan en Santiago". Blanco recordó que esto supondrá una mejora en la calidad del espacio urbano y en el cuidado de la Ciudad Histórica.

Durante la visita a las instalaciones también estuvieron presentes concejales de la corporación local, así como representantes de diferentes áreas del Ayuntamiento, Mercasa, Tragsa, la Xunta de Galicia, el Cúmulo de la Función Logística, Uninova y Cinfo.

Características del Centro Logístico

El Centro Logístico para la Distribución de Mercancías, situado en una parcela de 40.000 m2 al norte del Polígono de Tambre, funcionará como nodo de recepción para las cargas que, con la mezcla necesaria, se distribuyen en los negocios de la Ciudad Histórica. Para ello, se utilizarán vehículos de cero emisiones, con un tamaño y peso reducidos. La superficie del andén es de 2.335,66 m2. Dispone de una zona de carga y descarga y cuatro zonas de aparcamiento con una superficie de 11.249 m2.

La nave está organizada alrededor de una zona principal alta y diáfana que alberga las diferentes fases del proceso, con unas dimensiones de 45 por 61 metros. Hay un área de menor altura y longitud dispuesta alrededor del perímetro para servicios secundarios. Los muelles de acceso (con capacidad para 7 vehículos simultáneos) y los muelles de salida (con capacidad para 5 cargas simultáneas) se encuentran en los testers.

Esta infraestructura permite reducir las emisiones vinculadas al transporte de mercancías en la Ciudad Histórica, racionalizando el acceso a esta emblemática zona de Santiago, de modo que el impacto en el patrimonio sea mínimo y, al mismo tiempo, el tráfico en el espacio público disminuya significativamente. El establecimiento de este centro permitirá a los operadores generar sinergias entre ellos y reducir los costes acumulados en la cadena de distribución.

La plataforma logística podrá absorber hasta 212 toneladas de mercancías en los días de mayor intensidad de distribución, evitando así más de 200 viajes en furgoneta diarios en el caso de vehículos con una carga útil de 1.000 kg. Actualmente, hay 1087 establecimientos comerciales ubicados en la Ciudad Histórica, la mayoría de ellos (808) dentro de la llamada "almendra". Un estudio de Uninova, promovido por el Ayuntamiento y asesorado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores y el Clúster de la Función Logística de Galicia, considera la plataforma capaz de afrontar la demanda y dotada de un amplio margen de crecimiento.

Desarrollo y gestión

El Centro de Distribución Logística, promovido por el Ayuntamiento de Santiago, es el resultado de la colaboración de este último con el Consorcio de Santiago y la Sociedad de Mercados Centrales de Suministro (MERCASA), de carácter estatal. La empresa pública Mercagalicia asumirá la gestión diaria.

El coste total de la acción es de 5.868.820,64 €, incluyendo tanto la adquisición y urbanización del terreno como el proyecto de obra, su gestión y los estudios pertinentes. El Ayuntamiento proporcionó el terreno necesario, cuya adquisición ascendió a 347.106,23 €, redactó el proyecto y ejecutó las obras de urbanización exterior, cuyo presupuesto fue de 629.181,26 €.

La Secretaría General de Transporte y Movilidad del Gobierno de España ha asignado al proyecto una subvención de 3.913.920 € de un gasto inicialmente previsto de 4.348.800 € más el IVA. Anteriormente, el Ayuntamiento incluyó el proyecto en el programa de ayuda a los municipios para la transformación del transporte urbano en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de Nueva Generación de la Unión Europea.

En enero de 2023 se firmó el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento, el Consorcio y Mercasa, por el cual el Consorcio asumió la redacción y construcción del proyecto, junto con la empresa estatal Tragsa. Mercasa aporta su experiencia como empresa pública especializada en la logística del sector alimentario. La gestión del Centro estará a cargo, mediante una concesión estatal municipal, por la empresa Mercagalicia, que es mayoritariamente propiedad del Ayuntamiento y en la que también participa Mercasa.