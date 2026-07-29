El Gobierno declara Santiago zona de vivienda tensionada, que entra en vigor el jueves

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, una medida que entrará en vigor este jueves y tendrá una vigencia de tres años. Su aplicación permitirá activar los mecanismos de contención de precios previstos tanto en la Ley por el Derecho a la Vivienda como en el plan específico elaborado por el Ayuntamiento.

Con esta declaración, Santiago se convierte en la segunda ciudad gallega en obtener esta consideración, después de A Coruña, que fue incluida hace ahora un año. Además de la capital compostelana, otras seis localidades españolas han sido declaradas este miércoles zonas de mercado residencial tensionado, elevando a 317 el total de municipios con esta catalogación.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que la aplicación de este instrumento está ofreciendo "buenos resultados" en otros territorios, "donde los precios han bajado de forma significativa", según ha señalado en un audio remitido a los medios. En este sentido, ha destacado que la declaración favorecerá el aumento de la oferta de contratos estables y permitirá activar nuevas bonificaciones e incentivos para propietarios e inquilinos.

A partir de este jueves, todos los nuevos contratos de alquiler deberán incluir como referencia el precio del contrato anterior, así como el valor que corresponda según el índice de referencia de precios del alquiler de vivienda cuando resulte de aplicación. Asimismo, en cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de medidas correctoras que se desarrollará durante el periodo de vigencia de la declaración.