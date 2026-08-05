Santiago recauda 1,76 millones con la tasa turística desde su entrada en vigor y presenta la marca que identificará los proyectos financiados

El Ayuntamiento de Santiago ha recaudado 1.759.452,21 euros a través de la tasa turística desde su entrada en vigor, el 1 de octubre de 2025. Así lo ha dado a conocer este miércoles la concejala de Turismo, Míriam Louzao, durante la presentación de la imagen corporativa que identificará las actuaciones financiadas con este impuesto sobre las estancias turísticas.

Del total recaudado, 617.636,25 euros corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, mientras que 1.141.816,46 euros proceden del primer semestre de 2026.

Louzao destacó que estas cifras ofrecen una imagen "más cercana a la realidad" del impacto que puede tener la tasa en las arcas municipales, aunque recordó que todavía faltan por contabilizar los meses de mayor afluencia turística y que el cierre temporal del aeropuerto de Santiago durante mayo también influyó en la recaudación.

Cambio de criterio contable

La concejala explicó que las cantidades ingresadas se liquidan de forma semestral y serán las que figuren finalmente en las cuentas municipales de 2026.

La previsión inicial del gobierno local era alcanzar unos tres millones de euros durante este ejercicio, al incluir también los ingresos previstos para la segunda mitad del año. Sin embargo, un cambio de criterio contable hará que únicamente se contabilicen las autoliquidaciones presentadas este año: la de enero, correspondiente al último trimestre de 2025, y la de julio, relativa al primer semestre de 2026.

Los primeros fondos, destinados a eventos y promoción turística

Los recursos obtenidos mediante la tasa turística ya han permitido financiar distintas iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento.

Entre ellas figuran los Xogos do Eixo Atlántico, con una aportación de 400.000 euros; el videomapping de las fiestas del Apóstol, dotado con 100.000 euros; y el encuentro gastronómico Sabor a Novo, que recibió 16.000 euros.

Según explicó Louzao, todas estas actividades se programaron durante el mes de julio con el objetivo de ampliar la oferta para quienes visitan la ciudad en un periodo en el que el sector hotelero suele registrar un ligero descenso de ocupación. Además, subrayó que las iniciativas también buscaban mejorar la calidad de vida de la ciudadanía compostelana, al estar abiertas a la participación de los vecinos.

Parte de la recaudación también se ha destinado a campañas de comunicación y marketing en los destinos con conexión aérea directa con el aeropuerto Rosalía de Castro. La edil aseguró que, sin los ingresos procedentes de la tasa turística, el Ayuntamiento no habría podido mantener el nivel de inversión dedicado a estas acciones promocionales.

El Foro de Turismo decidirá el futuro destino de los recursos

La responsable municipal explicó que el destino de los fondos ha sido decidido de forma excepcional por el Ayuntamiento durante este primer año de aplicación del impuesto, al tratarse de un ejercicio de implantación.

El pasado mes quedó constituido el Foro de Turismo Sustentable y, en septiembre, celebrará su primera reunión la comisión permanente. Será este órgano el encargado de debatir y proponer el destino de la recaudación obtenida mediante la tasa turística.

En ese encuentro, el gobierno local también informará sobre los programas ejecutados o previstos con cargo a estos fondos y sobre las actuaciones que Turismo de Santiago desarrolla para mejorar la conectividad aérea del aeropuerto Rosalía de Castro.

Una maleta como símbolo de la tasa turística

Durante su comparecencia, Louzao presentó oficialmente la imagen que identificará todas las actuaciones financiadas con la tasa turística, un diseño realizado por la agencia Somos 100x100 y que ya se ha utilizado en algunas iniciativas.

La marca reproduce de forma simbólica la silueta de una maleta e incorpora el mensaje "Financiado co imposto de estadías turísticas". Según explicó la concejala, se trata de una imagen sencilla que permite identificar de forma clara el origen de la financiación y que vincula visualmente el impuesto con los conceptos de viaje, pernocta y estancia turística.