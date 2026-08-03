"Feito a Man 2026" llenará el Casco Histórico de Santiago con más de dos semanas de música y actividades gratuitas

El festival Feito a Man 2026 volverá a convertir el Casco Histórico de Santiago de Compostela en un gran escenario al aire libre del 4 al 22 de agosto, con una programación gratuita que combinará música en directo y actividades culturales en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

La nueva edición fue presentada por la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica, Míriam Louzao, junto a la directora del festival, Ánxeles Porto, y el presidente de la Asociación Cultural Cidade Vella, Suso Pais.

Durante la presentación, Louzao destacó la consolidación del evento tras alcanzar su 23ª edición. "Si un evento como este alcanza las 23 ediciones, en un tiempo de inmediatez y de gustos efímeros, es porque, sin duda, tocamos la tecla adecuada", afirmó.

A lo largo de 18 jornadas, plazas y calles del Casco Histórico como la Praza da Quintana, Praza de Cervantes, Rúa Fonte de San Miguel o Santo Agostiño-Ameas acogerán actuaciones de artistas y bandas de diferentes estilos musicales.

La programación incluye propuestas tan variadas como el blues y soul de The Spoonfuls, el hard rock de Mother Pearl & The Rockin'Rebels, el jazz afrocubano de Josvany Terry Quartet, la electrónica en gallego de Seixo o el reggae de Cachas & Cousins, entre otras actuaciones.

El festival está organizado por la Asociación Cultural Cidade Vella, entidad que desde 1987 reúne a establecimientos hosteleros del casco histórico con un firme compromiso con la cultura y la dinamización de la ciudad. La iniciativa cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la Diputación de A Coruña y diversas empresas colaboradoras.

En la organización participan actualmente los establecimientos Camalea, Modus Vivendi, Atlántico, Chocolate, O Pozo, Casa das Crechas, Literarios, A Gramola, Borriquita de Belém, Xuntanza, A Reixa, Momo y O Galo D'Ouro.

La programación completa del festival puede consultarse en la página web oficial: www.festivalfeitoaman.gal.