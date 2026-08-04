Un conductor queda atrapado tras volcar con su furgoneta en Oroso

Una persona ha tenido que ser rescatada en la mañana de este martes después de que la furgoneta que conducía se saliera de la vía y volcara en el municipio de Oroso (A Coruña), según ha informado el 112 Galicia.

El accidente se produjo alrededor de las 8:30 horas en la calle Estación. Fue un particular quien alertó al servicio de emergencias al comprobar que el vehículo había quedado volcado y que su único ocupante permanecía atrapado en el interior, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Ordes, que utilizaron material de excarcelación para liberar al conductor. Una vez rescatada la víctima, los servicios sanitarios se hicieron cargo de su atención.

Además, fue necesaria la intervención de los equipos de mantenimiento para llevar a cabo las tareas de limpieza de la calzada y garantizar la seguridad en la zona tras el siniestro.

En el operativo participaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Oroso.