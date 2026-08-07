Dos detenidos por un robo en una vivienda del centro de Santiago tras ser sorprendidos por la Policía

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo a dos hombres como presuntos autores de un robo en una vivienda situada en el centro de Santiago de Compostela. Los sospechosos fueron sorprendidos en el interior del inmueble cuando, presuntamente, se disponían a sustraer joyas, relojes y otros objetos de valor.

La intervención, coordinada desde la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, culminó con la detención de ambos individuos sobre las 02.30 horas de la madrugada, después de que los propietarios de la vivienda, que se encontraban de vacaciones, recibieran en su teléfono móvil un aviso de la alarma de intrusión.

A través del sistema de videovigilancia, los dueños comprobaron que una persona había accedido al domicilio. Poco después escucharon un ruido y la imagen de las cámaras se interrumpió al quedar una de ellas cubierta, por lo que alertaron de inmediato a la Policía.

Una vez en el lugar, los agentes observaron luces y movimientos en el interior de la vivienda. Tras acceder al inmueble, localizaron y detuvieron a los dos sospechosos.

Durante la inspección, los policías comprobaron que varias habitaciones habían sido registradas y se encontraban completamente revueltas. Además, hallaron relojes, joyas y una caja fuerte preparados sobre las camas, presuntamente para ser sustraídos.

En el transcurso de la investigación, los agentes también revisaron el resto del edificio y detectaron que las puertas de las viviendas presentaban pequeños hilos de silicona en su parte inferior, una marca prácticamente imperceptible que suele utilizarse para comprobar si un domicilio permanece desocupado.

Los dos detenidos, ambos varones y sin domicilio conocido en España, proceden, según las primeras investigaciones, del este de Europa. La Policía también intervino un vehículo estacionado en la misma calle, del que los arrestados portaban las llaves y que está siendo investigado por su posible relación con los hechos.